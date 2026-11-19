Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 που θα συνδέει τους σταθμούς από την Ανθούπολη έως την Ομόνοια

Τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο, με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2 μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3. Στη Γραμμή 2, το τμήμα Σεπόλια – Δάφνη έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

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Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2, κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πραγματοποιείται μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)». Η γραμμή αυτή θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και σταθμό Λαρίσης.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).