Με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη τριετία, το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από άτομα με αναπηρία έως τις 12 Ιανουαρίου 2027 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού μετατρέπεται πλέον σε μόνιμη υπηρεσία με εθνική εμβέλεια, διαθέτοντας προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη τριετία, ποσό που προέρχεται από εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στα άτομα με αναπηρία την ευχέρεια να καθορίζουν οι ίδιοι το πρόσωπο που θα τους παρέχει υποστήριξη σε θέματα προσωπικής φροντίδας, μετακινήσεων, εργασιακής απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής δραστηριότητας, προωθώντας έμπρακτα την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2027. Επιπλέον, για τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στο πιλοτικό στάδιο και δεν έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση συναίνεσης για την παραμονή τους, η προθεσμία ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Οι δηλώσεις της υπουργού

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε σχετικά: «Κάναμε τον προσωπικό βοηθό μόνιμη υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα. Διασφαλίσαμε τη συνέχεια της υποστήριξης για όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και δώσαμε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν. Για εμάς, η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει να έχει κάθε άνθρωπος τον πρώτο λόγο στη ζωή του. Να επιλέγει ποιος θα τον υποστηρίζει, να αποφασίζει για την καθημερινότητά του, να μπορεί να εργάζεται, να σπουδάζει, να κινείται με μεγαλύτερη αυτονομία. Με τον προσωπικό βοηθό ενισχύσαμε την ελευθερία των ατόμων με αναπηρία να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να ζουν τη ζωή που τα ίδια επιθυμούν. Γιατί η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα».

Ποιες κατηγορίες δικαιούχων έχουν τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

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Βασικές προϋποθέσεις είναι η πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής και ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή η διαπίστωση απόλυτης αναπηρίας. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, με προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, στις 23:59. Η επιλογή των νέων συμμετεχόντων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και ακολουθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών τους.

Η πορεία των συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα

Όσοι συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και είτε (α) είχαν λάβει εγκεκριμένες υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας για τουλάχιστον 60 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2026, είτε (β) κατοικούσαν στις 24 Ιουλίου 2026 σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, πρέπει να υποβάλουν δήλωση συναίνεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο μόνιμο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται απώλεια αναπηρικών επιδομάτων, συντάξεων ή άλλων προβλεπόμενων παροχών.

Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις συναίνεσης υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

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