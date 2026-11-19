Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη (19/11, 20:00), στο πλαίσιο της EuroLeague, με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από το αρνητικό αποτέλεσμα στην Ιταλία, όπου ηττήθηκαν με 84-79 από τη Βίρτους, πληρώνοντας τα λάθη και την αστοχία τους.

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Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να βγάλει αντίδραση στο Κάουνας, απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τις φιλοξενούμενες ομάδες.

Από την πλευρά της, η Ζαλγκίρις θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρούς της διοργάνωσης.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας:

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι: Novasports Start

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι: 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια: Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια: 21:30 Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε: Novasports 4HD

Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε: 21:45 Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ: Novasports 5HD

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ: 22:00 Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια: Novasports 2HD