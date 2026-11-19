Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση των «πράσινων» για την 13η αγωνιστική της EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη (19/11, 20:00), στο πλαίσιο της EuroLeague, με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από το αρνητικό αποτέλεσμα στην Ιταλία, όπου ηττήθηκαν με 84-79 από τη Βίρτους, πληρώνοντας τα λάθη και την αστοχία τους.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να βγάλει αντίδραση στο Κάουνας, απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τις φιλοξενούμενες ομάδες.
Από την πλευρά της, η Ζαλγκίρις θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρούς της διοργάνωσης.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται ζωντανά από το Novasports Prime.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας:
- 19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι: Novasports Start
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια: Novasports 3HD
- 21:30 Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε: Novasports 4HD
- 21:45 Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ: Novasports 5HD
- 22:00 Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια: Novasports 2HD