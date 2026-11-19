Σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας έχει προκαλέσει την έκτακτη αναστολή λειτουργίας του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, στο Μενίδι, προκαλώντας ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος έχει εμφανιστεί μεγάλος αριθμός ποντικιών, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της παρουσίας νεκρών τρωκτικών μέσα στις αίθουσες και στο εσωτερικό των τοίχων.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί έντονη και αποπνικτική δυσοσμία, η οποία καθιστά αδύνατη την παραμονή μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο. Παράλληλα, εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενους υγειονομικούς κινδύνους βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου.

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Αναστολή λειτουργίας μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην έκτακτη αναστολή λειτουργίας του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Προτεραιότητα πλέον αποτελεί η πλήρης απομάκρυνση των τρωκτικών, ο εντοπισμός και η απομάκρυνση των νεκρών ζώων, καθώς και η απαραίτητη απολύμανση και υγειονομική αποκατάσταση των εγκαταστάσεων. Το σχολείο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας πριν επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στις αίθουσες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Αποστόλη Παπαγιαννόπουλο, το πρόβλημα υφίσταται ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, με τα ποντίκια να κυκλοφορούν ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους.

Παπαγιαννόπουλος: «Δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο»

«Τα ποντίκια έχουν τελειώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και θα τους δώσουμε απολυτήριο. Από τις αρχές Οκτωβρίου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα. Έχει παρουσιαστεί φέτος σε αυτό το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, τα Ειδικά. Υπήρχε και σε άλλες σχολικές μονάδες το πρόβλημα. Εδώ βέβαια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

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Παρόλο που είχε ενημερωθεί η δημοτική αρχή από τις αρχές Οκτωβρίου προσπάθησε με παραδοσιακούς τρόπους, να λύσει το πρόβλημα με ποντικοπαγίδες και με τα λεγόμενα λουκούμια, με αποτέλεσμα να έχουμε νεκρά ποντίκια και η δυσοσμία πλέον να πνίγει το ειδικό δημοτικό σχολείο και το ειδικό νηπιαγωγείο.

Στη Λαθέα που βρισκόμαστε υπάρχουν γύρω από το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Η ουσία είναι ότι δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο. Χρόνια τώρα στη δημοτική αρχή είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ στις σχολικές μονάδες είναι το παγόβουνο, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τα σχολεία είναι υποχρηματοδοτούμενα.

Εδώ όταν βρέχει πλημμυρίζουν αίθουσες, πέφτουν σοβάδες. Φαίνεται ότι η δημοτική αρχή, η περιφέρεια, το κράτος, η πολιτεία θεωρεί τη μόρφωση των παιδιών μας κόστος. Θεωρεί την υγιεινή και την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών κόστος. Δεν έχουν πάρει μέτρα, δεν έχουν κάνει μυοκτονίες από τις αρχές της σχολικής χρονιάς», ανέφερε.

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Και συνέχισε: «Να τονίσω ότι είναι ειδικό δημοτικό σχολείο και ειδικό νηπιαγωγείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ζητάμε από τη δημοτική αρχή να πάρει όλα τα μέτρα, να φέρει όσα συνεργεία χρειάζονται, εφόσον δεν πήρε προληπτικά μέτρα και να λυθεί άμεσα. Δεν μπορεί τα παιδιά αυτά να μένουν σπίτι. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν πάρει άδειες άνευ αποδοχών.

Χάνουν μεροκάματα. Ήδη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι κλειστές οι σχολικές μονάδες. Δεν μπορεί να πάει άλλο. Κάναμε μάθημα με τους ποντικούς. Η δημοτική αρχή έχει μια πάγια εντολή, μια πάγια συμπεριφορά απέναντι στους εκπαιδευτικούς και στους μαζικούς φορείς. Κρύβεται πάντα επειδή δεν λύνει λύσεις, κρύβεται πάντα. Δεν δέχεται το σύλλογο εκπαιδευτικών, έχει να το δεχτεί εδώ και χρόνια».