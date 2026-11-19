Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες βιοτεχνίες και βιομηχανίες στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς δεν λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για περίπου δέκα μήνες. Το πρόβλημα αφορά επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μέθοδο του net billing, ενώ ο κίνδυνος συσσώρευσης υπέρογκων οφειλών προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σε αδιέξοδο βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας, εξαιτίας της παρατεταμένης καθυστέρησης στην έκδοση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου μία στις δύο βιοτεχνίες και βιομηχανίες που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μέθοδο του net billing δεν έχει λάβει λογαριασμό για χρονικό διάστημα που φτάνει τους δέκα μήνες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να γνωρίζουν το πραγματικό ενεργειακό κόστος τους και να υπολογίσουν με ακρίβεια τα έξοδα παραγωγής.

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Ο πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, Σίμος Διαμαντίδης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το ζήτημα.

«Όσον αφορά στην ενέργεια, έχει δώσει το δικαίωμα το κράτος στους βιοτέχνες, στους βιομηχάνους με το σύστημα net billing να βάλουν φωτοβολταϊκά. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχει ήλιο παράγεις ρεύμα και το καταναλώνεις. Δεν το δίνεις στο δίκτυο δηλαδή και όταν δεν έχει ρεύμα παίρνεις από τη ΔΕΗ. Από την έρευνα που έκανα βλέπω ότι ένας στους δύο βιοτέχνες βιομήχανους που έχουν βάλει με το σύστημα net billing φωτοβολταϊκά, δεν παίρνει λογαριασμό ρεύματος εδώ και δέκα μήνες. Θα πάμε στον ένα χρόνο περίπου. Από την αρχή του 2026 δεν παίρνουμε λογαριασμούς ρεύματος. Απευθυνθήκαμε στο ΔΕΔΔΗΕ. Στείλτε τα στοιχεία να πάνε στους παρόχους. Οι πάροχοι λένε δεν μας έστειλε στοιχεία ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ λέει τα έστειλα. Αυτό συμβαίνει εδώ και δέκα μήνες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και ξέρετε ότι εμείς υπολογίζουμε το κόστος της ενέργειας στα αυτά που παράγουμε. Εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό κόστος παραγωγής, θα έχουμε πρόβλημα και θα χρεώνουμε περισσότερο», είπε αρχικά.

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«Και το δεύτερο είναι ότι όταν συσσωρευτούν για παράδειγμα τρεις χιλιάδες ευρώ, αν πληρώνει κάποιος κάθε μήνα μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία και λίγα λέω, φανταστείτε τον ένα χρόνο θα είναι τριάντα έξι χιλιάδες. Αν δεν τα δώσει, θα χρεωθούν τόκοι υπερημερίας. Γιατί ξέρετε, δεν βάζουν όλοι λεφτά στην άκρη να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Και ένα ακόμα: οι δήμοι ξέρετε ότι τα δημοτικά τέλη τα εισπράττουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή από τις επιχειρήσεις αυτές που σας λέω είναι μία στις δύο που έχουν βάλει net billing φωτοβολταϊκά. Δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη. Και οι δήμαρχοι πρέπει να ενδιαφερθούν. Έχουν μειώσει τα έσοδά τους. Παραπονιούνται συνέχεια. Το ρεύμα βγαίνει αφού το μετρήσουν, αλλά έχω να το μετρήσουν δέκα μήνες. Δεν το μετράνε. Δεν πληρώνουμε ρεύμα», συνέχισε ο κ. Διαμαντίδης.