Η Χριστίνα Τσαγκλή καταγγέλλει ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρχειοθέτησε την υπόθεση χωρίς καμία προανακριτική πράξη, παρά την παρακολούθηση στελέχους της ΕΥΠ

Την τέταρτη κατά σειρά αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την άρνηση περαιτέρω διερεύνησης του ενδεχομένου κατασκοπείας μέσω του Predator σχολιάζει η αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ., Χριστίνα Τσαγκλή. Στη δήλωσή της εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη νέα απορριπτική απόφαση, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά και την παρακολούθηση εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ, ενώ κάνει λόγο για πλήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Διαβάστε τη δήλωση της αναπληρώτριας Τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ., Χριστίνας Τσαγκλή:

«Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε για 4η συνεχόμενη φορά να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και να διερευνήσει το ενδεχόμενο κατασκοπείας, αλλά και τον ακριβή ρόλο των 4 ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση του Predator.

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Η ιδιαιτερότητα της τελευταίας αρχειοθέτησης έγκειται στο γεγονός ότι ο μηνυτής ήταν εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ και η παρακολούθησή του είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της υπηρεσιακής σχέσης του με ευαίσθητες πληροφορίες.

Και σε αυτή την περίπτωση της απορριπτικής διάταξης δεν προηγήθηκε ουδεμία προανακριτική πράξη, ούτε καν εκλήθη ο ίδιος ο μηνυτής να καταθέσει.

Άρα για τον Αρειο Πάγου ο κύριος Ταλ Ντίλιαν δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας απλός ιδιώτης, ο οποίος στον ελεύθερο του χρόνο παρακολουθούσε τους υπουργούς της κυβέρνησης, τους αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι το παράνομο λογισμικό του το πουλούσε μόνο σε κυβερνήσεις.

Η πεισματική, σχεδόν εμμονική άρνηση του Αρείου Πάγου να διερευνήσει έτι περαιτέρω αυτή την υπόθεση γεννά τρομερή ανασφάλεια στους πολίτες, κλονίζει την εμπιστοσύνη αυτών στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και αποτελεί ένα πρόσχημα για να μη φτάσει αυτή η υπόθεση σε βάθος και να μην αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν».