Ένα αγαπημένο τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς φέρεται να περιλαμβάνεται στο μουσικό περιεχόμενο του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI

Μια απρόσμενη ελληνική μουσική έκπληξη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου. Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη εμφανίστηκε σε στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media και αποδίδεται στο GTA 6, με αποτέλεσμα να γίνει αμέσως viral.

Η ανακάλυψη συνδέεται με τον γνωστό Καναδό streamer xQc, ο οποίος φέρεται να απέκτησε πρόωρη πρόσβαση στο παιχνίδι. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο εμφανίζεται το μουσικό μενού του σταθμού KALEIDOSCOPE FM, όπου διακρίνονται ο τίτλος «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα «ALKISTIS PROTOPSALTI».

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Η είδηση ταξίδεψε γρήγορα στα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έκπληξη αλλά και υπερηφάνεια στους φίλους της ελληνικής μουσικής.

Η ιστορία πίσω από το «Όλα αυτά που φοβάμαι»

Για όσους δεν γνωρίζουν, το «Όλα αυτά που φοβάμαι» δεν είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή της παγκόσμιας επιτυχίας «How You Remind Me» του καναδικού συγκροτήματος Nickelback.

Η ελληνική απόδοση των στίχων φέρει την υπογραφή του Θάνου Παπανικολάου, ενώ η ερμηνεία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη έδωσε στο κομμάτι μια ξεχωριστή ταυτότητα, διατηρώντας τη συναισθηματική ένταση της πρωτότυπης σύνθεσης.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της ερμηνεύτριας «Να σε βλέπω να γελάς», αποτελώντας μία από τις αγαπημένες μουσικές στιγμές του ελληνικού κοινού.

Από τους Nickelback στο GTA 6

Η πιθανή παρουσία του τραγουδιού στο GTA 6 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μουσική αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της σειράς Grand Theft Auto.

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Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των παιχνιδιών της Rockstar Games έχουν φιλοξενήσει κατά καιρούς τραγούδια διαφορετικών δεκαετιών και μουσικών ειδών, δίνοντας σε παλαιότερες επιτυχίες μια δεύτερη ευκαιρία να συστηθούν σε νεότερες γενιές ακροατών.

Το GTA 6 μεταφέρει τους παίκτες στη φανταστική πολιτεία Leonida, με επίκεντρο τη Vice City, μια πόλη εμπνευσμένη από το Μαϊάμι. Η μουσική των ραδιοφωνικών σταθμών αναμένεται να αποτελέσει και αυτή τη φορά βασικό κομμάτι της εμπειρίας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή προβολής της ελληνικής μουσικής σε ένα παγκόσμιο gaming κοινό.

Η viral ανακάλυψη και η διεθνής απήχηση

Το ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι εκτοξεύτηκε μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού αποσπάσματος. Έλληνες χρήστες άρχισαν να αναπαράγουν το βίντεο, να σχολιάζουν την απρόσμενη επιλογή και να μοιράζονται την έκπληξή τους για την παρουσία μιας Ελληνίδας ερμηνεύτριας σε ένα από τα μεγαλύτερα gaming franchises στον κόσμο.

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Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμη που έχουν τα videogames στη διάδοση της μουσικής. Ένα τραγούδι που έχει ήδη τη δική του ιστορία μπορεί, μέσα από μια νέα πολιτιστική αναφορά, να ανακαλύψει ένα εντελώς διαφορετικό και διεθνές κοινό.

Προς το παρόν, πάντως, η Rockstar Games δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την παρουσία του τραγουδιού στην τελική έκδοση του παιχνιδιού. Επομένως, η είδηση χρειάζεται αυτή την επιφύλαξη μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Ένα είναι σίγουρο: η πιθανότητα να ακούγεται η φωνή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στους δρόμους της Vice City έχει ήδη χαρίσει μια από τις πιο απρόσμενες και διασκεδαστικές ελληνικές viral στιγμές της χρονιάς.