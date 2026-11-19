Η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων διαπιστώνει πως το πλήρωμα δεν είχε καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο - Οι κρυφές αδυναμίες του σκάφους και η «κόντρα» Λονδίνου – Ρώμης για το ποιος φταίει

Νέες πληροφορίες για το ναυάγιο του πολυτελούς σκάφους Bayesian τον Αύγουστο του 2024 κοντά στη Σικελία αναδεικνύουν την άγνοια του πληρώματος σχετικά με τις κρίσιμες ευπάθειες του γιοτ απέναντι σε ισχυρούς ανέμους. Ο 59χρονος Βρετανός επιχειρηματίας Mike Lynch και η 18χρονη κόρη του Hannah συγκαταλέγονται στα επτά θύματα της βύθισης, η οποία ολοκληρώθηκε σε 16 λεπτά, αφού το σκάφος ανατράπηκε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από φαινόμενο downburst με ταχύτητα ανέμων 130 χλμ/ώρα.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Mike Lynch και η 18χρονη κόρη του Hannah

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Η έκθεση 90 σελίδων της βρετανικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων (MAIB) δεν καταλογίζει ευθύνες, σημειώνοντας πως οι αδυναμίες του σκάφους δεν αναφέρονταν στο εγχειρίδιο σταθερότητας. Τα συμπεράσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την ιταλική έρευνα, η οποία σύμφωνα με τη dailymail.com φέρεται να επικεντρώνεται σε πιθανή ευθύνη του πληρώματος.

Το downburst αποτελεί κατακόρυφο ρεύμα αέρα που διαχέεται ακτινικά. Όπως υποστηρίζει η MAIB, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν απέδωσαν τη σοβαρότητα της καταιγίδας. Ο ερευνητής David Robertson δήλωσε: «Η πρόγνωση δεν ανέφερε πιθανότητα βίαιων ανέμων, η εκπαίδευση πληρώματος δεν το κάλυπτε και η καθοδήγηση επίσης δεν το περιλάμβανε. Όλα αυτά περιόρισαν την ικανότητα του πληρώματος να αναγνωρίσει τον αναπτυσσόμενο κίνδυνο και να δράσει εγκαίρως».

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Κατά το συμβάν, καμία σωσίβια σχεδία δεν ενεργοποιήθηκε αυτόματα, ενώ αναφέρθηκαν καταγγελίες για απουσία συναγερμού. Η επιζήσασα Charlotte Golunski ανέφερε: «Για δύο δευτερόλεπτα έχασα την κόρη μου στη θάλασσα και αμέσως μετά την αγκάλιασα μέσα στη μανία των κυμάτων».

Οι νομικές προεκτάσεις και το χρονικό του ναυαγίου

Ενώ η MAIB προτείνει αλλαγές στα πρότυπα ασφαλείας, οι ιταλικές Αρχές εξετάζουν ποινικές ευθύνες για τον καπετάνιο James Cutfield, τον μηχανικό Tim Parker Eaton και τον ναύτη Matthew Griffiths. Ιταλοί ειδικοί φέρονται να υποστηρίζουν πως το σκάφος ήταν ασφαλές και η τραγωδία προήλθε από ανθρώπινο σφάλμα. Ο Rob Loder της MAIB τόνισε:

«Η έρευνά μας έδειξε ότι το Bayesian είχε μια αδυναμία στους ισχυρούς ανέμους που δεν είχε αναγνωριστεί, επειδή το σκάφος δεν είχε ποτέ αξιολογηθεί αγκυροβολημένο με κατεβασμένα πανιά. Οι ακραίοι άνεμοι εκείνης της νύχτας επίσης δεν είχαν προβλεφθεί ρητά, οπότε το πλήρωμα δεν είχε καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο».

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Το χρονικό της τραγωδίας

Το Bayesian βυθίστηκε ανοιχτά του Πορτιτσέλο στις 19 Αυγούστου 2024. Σύμφωνα με το σύστημα AIS, το γιοτ ταλαντεύτηκε πριν τις 4 π.μ. και η άγκυρα έσπασε λίγο μετά. Το σκάφος παρασύρθηκε 358 μέτρα, έχασε την ηλεκτροδότηση και στις 4:05 π.μ. εξαφανίστηκε, ενώ ένα λεπτό αργότερα εστάλη σήμα κινδύνου. Από τους 22 επιβαίνοντες, διασώθηκαν 15, εκ των οποίων οι 11 σε σχεδία, με τη συνδρομή του Sir Robert Baden Powell.

Η δικαστική διαδρομή του Μάικ Λιντς

Ο Mike Lynch, αποκαλούμενος «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», είχε κατηγορηθεί από την HP για διόγκωση της αξίας της Autonomy. Αν και το 2022 δικαιώθηκε εν μέρει η HP σε αστικό επίπεδο, ο ίδιος αθωώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στις ΗΠΑ για απάτη και συνωμοσία. Παρά την αθώωσή του, η περιουσία του των 500 εκατ. λιρών απειλείται από την εκκρεμή έφεση στη βρετανική δικαιοσύνη.