Παρά τις σοβαρές καταγγελίες για τη συστηματική βία που υφίστατο η γυναίκα, ο σύζυγος και ο ανήλικος γιος της αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στον Ασπρόπυργο, με θύμα μια μητέρα επτά παιδιών, η οποία φέρεται να υφίστατο συστηματική κακοποίηση από τον σύζυγό της. Ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση στην υπόθεση δίνει η πληροφορία ότι στην τελευταία επίθεση εναντίον της γυναίκας φέρεται να συμμετείχε και ο 17χρονος γιος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βίωνε επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, με την κατάσταση να κλιμακώνεται κατά το τελευταίο επεισόδιο.

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Καθοριστική για την προστασία της ήταν η παρέμβαση αστυνομικού, ο οποίος έσπευσε μόνος του στο σημείο και επιχείρησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, προστατεύοντας τη γυναίκα. Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, ο σύζυγος και ο 17χρονος γιος αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τι λέει δικηγόρος για την ανοχή στην κακοποίηση των γυναικών

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανοχή που εξακολουθούν να επιδεικνύουν ορισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα απέναντι στην κακοποίηση των γυναικών.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογική την υποταγή της γυναίκας στον άνδρα και αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές ως αποδεκτές.

«Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας και ένα μέρος των γυναικών που το αποδέχεται αυτό. Ή το θεωρεί φυσιολογικό ή θεωρεί τον ρόλο της υποτακτικό και ότι οφείλει να υπακούει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τέτοιες αντιλήψεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή πληθυσμιακές ομάδες, αν και, όπως εκτίμησε, εμφανίζονται συχνότερα σε περιβάλλοντα με χαμηλότερο μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Βασιλένα Σταυροπούλου στάθηκε στις συνέπειες που μπορεί να έχει η έκθεση των παιδιών σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η βία μπορεί να αναπαράγεται από γενιά σε γενιά.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιες συνθήκες ενδέχεται είτε να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά του θύτη είτε να αναπτύξουν τον ρόλο του θύματος, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν αντίστοιχα μοτίβα στις μελλοντικές τους σχέσεις.

«Τα εφτά παιδιά αυτού του ζευγαριού έχουν μόνο δύο εναλλακτικές όταν μεγαλώνουν σε κακοποιητικό περιβάλλον: ή να γίνουν θύτες ή να γίνουν θύματα», ανέφερε, περιγράφοντας πώς ορισμένα παιδιά μπορεί να ταυτιστούν με τον θύτη και να μιμηθούν την κακοποιητική συμπεριφορά, ακόμη και απέναντι στη μητέρα τους.

Άλλα, αντίθετα, μπορεί να εσωτερικεύσουν τον ρόλο του θύματος και αργότερα να ανεχθούν αντίστοιχες συμπεριφορές στις δικές τους συντροφικές σχέσεις.

Η ψυχολόγος επισήμανε, τέλος, την απουσία ουσιαστικών θεραπευτικών παρεμβάσεων για τα θύματα, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να διακοπεί ο κύκλος της ενδοοικογενειακής βίας χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη.

«Είναι πολύ εύκολο να λέμε από τη θέση μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η αλυσίδα», κατέληξε.