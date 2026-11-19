Την Πέμπτη ξεκινά στο Κατάρ το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-17, με την Εθνική Παίδων της Ελλάδας να συμμετέχει σε αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Εθνική Παίδων ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της, καθώς θα λάβει για πρώτη φορά μέρος σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Η διοργάνωση αρχίζει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο Κατάρ, με την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη να έχει μπροστά της μια ιστορική πρόκληση και την ευκαιρία να εκπροσωπήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Το πρώτο ραντεβού της Ελλάδας είναι απέναντι στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του 1ου ομίλου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 18:00 ώρα Ελλάδας και ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ στη συνέχεια οι νεαροί διεθνείς θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά και το Κατάρ, με στόχο την εξασφάλιση της πρόκρισης στη φάση των «32».

Η αποστολή βρίσκεται ήδη στην Ντόχα, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Παπαδάκης, έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών ενόψει της πρώτης αναμέτρησης.

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή μια σημαντική επιβράβευση για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

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«Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την εθνική ομάδα».

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον 1ο όμιλο

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αίγυπτο και θα ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων με την αναμέτρηση κόντρα στο Κατάρ.

1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Αίγυπτος – Ελλάδα (16:00, γήπεδο 7)

Κατάρ – Παναμάς (15:30)

2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Παναμάς (14:30, γήπεδο 9)

Κατάρ – Αίγυπτος (16:00)

3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Κατάρ (16:30, γήπεδο 2)

Παναμάς – Αίγυπτος (16:30)

Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας. Οι αναμετρήσεις της Εθνικής θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Το ρόστερ της Εθνικής Κ17

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

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Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).

Οι όμιλοι και το σύστημα διεξαγωγής

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των τεσσάρων.

Την πρόκριση στη φάση των «32» θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες.

Από εκεί και πέρα, η συνέχεια θα δοθεί με νοκ-άουτ αναμετρήσεις μέχρι την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Το τουρνουά θα περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες και θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο «Khalifa International Stadium», ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Aspire Zone.