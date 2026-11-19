Η Εθνική Παίδων πραγματοποιεί την ιστορική της πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο στις 18:00 σε ζωντανή μετάδοση

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και σήμερα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της EuroLeague, αλλά και στην ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17.

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 18:00, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ζαλγκίρις Κάουνας στις 20:00 για τη EuroLeague.

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Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση στα ATP Finals 2026, με αγώνες στο μονό και στο διπλό, ενώ το βράδυ ξεχωρίζουν ακόμη οι αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

12:30 – Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (διπλό) – Magenta Sport 6

– Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (διπλό) – Magenta Sport 6 15:00 – Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (μονό) – Magenta Sport 6

– Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (μονό) – Magenta Sport 6 18:00 – Αίγυπτος – Ελλάδα, FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 2026 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Αίγυπτος – Ελλάδα, FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 2026 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00 – Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (διπλό) – Magenta Sport 6

– Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (διπλό) – Magenta Sport 6 19:30 – Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι, EuroLeague – Novasports Start

– Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι, EuroLeague – Novasports Start 20:00 – Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός, EuroLeague – Novasports Prime

21:00 – Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια, EuroLeague – Novasports 3HD

– Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια, EuroLeague – Novasports 3HD 21:30 – Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε, EuroLeague – Novasports 4HD

– Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε, EuroLeague – Novasports 4HD 21:30 – Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (μονό) – Magenta Sport 6

– Nitto ATP Finals 2026, φάση ομίλων (μονό) – Magenta Sport 6 21:45 – Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ, EuroLeague – Novasports 5HD

– Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ, EuroLeague – Novasports 5HD 22:00 – Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια, EuroLeague – Novasports 2HD