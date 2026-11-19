Το στιγμιότυπο με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει κλειστά τα μάτια και σκυμμένο το κεφάλι για μερικά δευτερόλεπτα προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες της αίθουσας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

Η ένατη ημέρα συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σενζέν ξεκίνησε με ένα απρόσμενο στιγμιότυπο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να… αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, όπως κατέγραψε η ζωντανή μετάδοση της συνόδου.

Σύμφωνα με το South Morning China Post, την ώρα που ο Σι Τζινπίνγκ περιέγραφε τις προσδοκίες της Κίνας για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, οι κάμερες εστίασαν στους παριστάμενους ηγέτες και εντόπισαν τον Τραμπ με… κλειστά τα μάτια.

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε να παρακολουθεί προσεκτικά τον Κινέζο πρόεδρο, ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς και ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, κρατούσαν σημειώσεις.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εμφανίστηκε να χαμογελά σε ορισμένα σημεία της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ.

Όταν οι κάμερες στράφηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο, εκείνος φαίνεται να έχει κλειστά τα μάτια του και σκυμμένο το κεφάλι για μερικά δευτερόλεπτα.

Όπως επισημαίνουν διεθνή πρακτορεία, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προβλήθηκε και στις γιγαντοοθόνες της αίθουσας.

Ο Τραμπ έχει διαψεύσει στο παρελθόν ισχυρισμούς ότι τον έχει πάρει ο ύπνος σε δημόσιες συναντήσεις. Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι όταν οι κάμερες τον απαθανατίζουν με κλειστά τα μάτια, στην πραγματικότητα «απλώς ξεκουράζει τα μάτια του ή ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του».

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«Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα», είχε πει νωρίτερα φέτος. «Μερικές φορές με τραβούν φωτογραφίες ενώ ανοιγοκλείνω τα μάτια μου, και με απαθανατίζουν ακριβώς τη στιγμή που έχω κλειστά τα μάτια μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι 80 ετών, έχει ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Την Τρίτη έφτασε στη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, στις 17:30 (τοπική ώρα), προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 16:30 (τοπική ώρα), προσγειώθηκε στην Κίνα, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Σι Τζινπίνγκ. Το ίδιο βράδυ παρέστη σε επίσημο δείπνο, ενώ το πρωί της Πέμπτης, στις 09:24 (τοπική ώρα), η αυτοκινητοπομπή του αναχώρησε από το ξενοδοχείο για τους χώρους διεξαγωγής της συνόδου APEC.

Αργότερα σήμερα, ο Τραμπ αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.