Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης την παράταση της ρύθμισης έως τον Ιούνιο 2027

Την παράταση της ευνοϊκής διάταξης που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κληρονόμους για να προστατεύσουν την προσωπική τους περιουσία από τα χρέη μιας κληρονομιάς, σε περίπτωση που δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, ζητούν οι δικηγόροι, με τους συμβολαιογράφους να ακολουθούν την ίδια ρότα.

Η μεταβατική αυτή διάταξη, που ισοδυναμεί με «ασπίδα» προστασίας για εκείνους που κληρονομούν χρέη, με βάση τον νέο νόμο για το κληρονομικό δίκαιο ισχύει μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.

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Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με γνώμονα την προστασία κληρονόμων που σε αυτή την οικονομική συγκυρία βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους περιουσία, με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ζητά να παραμείνει σε ισχύ η διάταξη αυτή μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ώστε όσοι δεν πληροφορήθηκαν εγκαίρως για το νομοθετικό αυτό ευεργέτημα να μπορέσουν να ενταχθούν στην «ομπρέλα» του.

Στην επιστολή του ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, αφού αναφέρεται στην ευεργετική διάταξη, επισημαίνει:

«Εχει περιέλθει σε γνώση μας ότι πολλοί πολίτες απευθύνονται σε συναδέλφους μας για το ζήτημα αυτό και έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει προλάβει να γίνει ευρέως γνωστή η ρύθμιση αυτή. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30/6/2027».

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Την ίδια ακριβώς εικόνα για μεγάλη μερίδα κληρονόμων που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες γιατί δεν γνώριζαν το δικαίωμα που τους παρέχει ο νόμος, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, έχουν και οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι παρενέβησαν μέσω της δικής τους προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Ελένης Κοντογεώργου.

Από την πλευρά της η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης (Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας) θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν το αίτημα δικηγόρων και συμβολαιογράφων προκειμένου να αποφασίσουν αν θα παρατείνουν την ισχύ της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία εντάχθηκε στο νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο – όπως είναι γνωστό – τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, αλλάζοντας ύστερα από σχεδόν οκτώ δεκαετίες το τοπίο στις κληρονομιές.