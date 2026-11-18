Για σχεδόν έναν αιώνα, ένα κυβερνητικό κτίριο στην καρδιά του Δουβλίνου φιλοξενούσε έναν χώρο απαγορευμένο για το κοινό: το δωμάτιο των λογοκριμένων βιβλίων. Στα ράφια του υπουργείου Δικαιοσύνης, στην πλατεία Σεντ Στίβενς Γκριν, βρίσκονταν 12.000 βιβλία που είχαν χαρακτηριστεί άσεμνα, ανήθικα ή επικίνδυνα για τη δημόσια ηθική.

Τώρα, αυτή η ιδιότυπη νεκρόπολη της λογοτεχνίας ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Ολόκληρη η συλλογή πρόκειται να μεταφερθεί στα Εθνικά Αρχεία της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της κατάργησης των νόμων περί λογοκρισίας. Μαζί της θα δημοσιοποιηθούν για πρώτη φορά τα πρακτικά, οι σημειώσεις και τα μητρώα των λογοκριτών, αποκαλύπτοντας τους λόγους για τους οποίους απαγορεύτηκε κάθε βιβλίο.

Η συλλογή καλύπτει την περίοδο 1926-1996 και περιλαμβάνει από φθηνά λαϊκά αναγνώσματα μέχρι αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και επιστημονικές μελέτες. Ανάμεσα στους συγγραφείς που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν ο Οσκαρ Ουάιλντ, ο Ντ. Χ. Λόρενς, ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, η Αϊρις Μέρντοχ, ο Τζον Απντάικ και η Εντνα Ο’ Μπράιεν. Στα απαγορευμένα έργα συγκαταλέγονταν «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Ουάιλντ, «Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι» του Λόρενς και το «Borstal Boy» του Μπρένταν Μπίαν.

Οπως εξηγεί η διευθύντρια των Εθνικών Αρχείων, Ορλάιθ Μακ Μπράιντ, οι λογοκριτές απαγόρευαν οτιδήποτε θεωρούσαν ότι υπονόμευε τη δημόσια ηθική. Αρκούσε ακόμη και ένας υπαινιγμός που θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξουαλικά προκλητικός. Αναφορές στον οικογενειακό προγραμματισμό, στην αντισύλληψη ή στη βία αποτελούσαν επίσης συνηθισμένες αιτίες απαγόρευσης.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του μυθιστορήματος «The Country Girls» της Εντνα Ο’ Μπράιεν, που κυκλοφόρησε το 1960. Πρόβλημα δεν αποτελούσε μόνο το περιεχόμενό του αλλά και το εξώφυλλο, στο οποίο διακρινόταν διακριτικά το περίγραμμα ενός γυναικείου σώματος.

Από το 1926

Οι ρίζες αυτής της πολιτικής βρίσκονται στο 1926, λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας. Τότε συγκροτήθηκε η πενταμελής «Επιτροπή της Κακής Λογοτεχνίας», με αποστολή την προστασία της δημόσιας ηθικής. Οι εισηγήσεις της οδήγησαν στη δημιουργία της Επιτροπής Λογοκρισίας Εκδόσεων, επικεφαλής της οποίας διετέλεσε για κάποιο διάστημα καθολικός ιερέας. Οι λογοκριτές εξέταζαν βιβλία που τους υπέβαλλαν πολίτες και τελωνειακοί υπάλληλοι, ενώ προμηθεύονταν εκδόσεις και μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας βιβλίων.

Τα βιβλία θα μεταφερθούν στα Εθνικά Αρχεία μετά τα Χριστούγεννα, αλλά πολλά, λόγω παλαιότητας και ευθραυστότητας, δεν θα είναι προσβάσιμα στο κοινό. Αντίθετα, τα αρχεία των λογοκριτών, μαζί με επιστολές πολιτών και οργανώσεων, θα διατεθούν στους ερευνητές.