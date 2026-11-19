Την αναμέτρηση της δέκατης τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Η διαιτητική τριάδα που ορίστηκε για το παιχνίδι στη Sunel Arena αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «Βασίλισσα» την Παρασκευή (20/11) στις 21:15, με στόχο να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη διπλή αγωνιστική εβδομάδα της EuroLeague.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να επιστρέψει από δύσκολη θέση, με τον Σάσα Βεζένκοφ να πετυχαίνει ένα καθοριστικό τρίποντο και να στέλνει την αναμέτρηση στην παράταση, όπου οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή.

Πλέον, μπροστά τους βρίσκεται η απαιτητική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η διαιτητική τριάδα

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης θα διευθύνουν οι:

Ίλια Μπελόσεβιτς

Μεχντί Ντιφαλά

Λούκα Καρντούμ

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 21:15, στη Sunel Arena.