Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού σε φιλική αναμέτρηση, με γκολ του Ηλία Υφαντή, σε μια χρονιά που άλλαξε την εικόνα των ελληνικών γηπέδων.

Στις 19 Νοεμβρίου 1958, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρήθηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε ένα φιλικό ντέρμπι που συνδέθηκε με μια σημαντική αλλαγή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου: την καθιέρωση του φυσικού χλοοτάπητα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0, χάρη σε γκολ του Ηλία Υφαντή, προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό τους απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο.

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Το 1958 ήταν χρονιά-ορόσημο για τις ελληνικές ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είχε αποκτήσει φυσικό χλοοτάπητα, αποτελώντας το πρώτο ελληνικό γήπεδο που πέρασε στη νέα εποχή.

Η πρώτη αναμέτρηση στη νέα αγωνιστική επιφάνεια είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια χρονιά, στις 12 Μαρτίου, με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Μέχρι τότε, οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα αγωνίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε χωμάτινα γήπεδα. Η σκόνη τους καλοκαιρινούς μήνες και η λάσπη τον χειμώνα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού.

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα δεν ήταν απλώς μια αισθητική παρέμβαση, αλλά ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού, που βελτίωνε την κύλιση της μπάλας και επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου παιχνιδιού.

Σε αυτό το νέο σκηνικό διεξήχθη και το ντέρμπι της 19ης Νοεμβρίου. Παρότι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς επρόκειτο για φιλικό αγώνα, η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην αναμέτρηση.

Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Ηλίας Υφαντής, ένας από τους σημαντικότερους επιθετικούς του Ολυμπιακού εκείνης της περιόδου, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ.

Εξήντα οκτώ χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο ντέρμπι αποτελεί μια χαρακτηριστική εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Μια εποχή κατά την οποία οι μεγάλες ομάδες άρχιζαν να εγκαταλείπουν τα χωμάτινα γήπεδα και το ποδόσφαιρο έκανε τα πρώτα βήματα προς τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του…