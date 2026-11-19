Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην ενδεκάδα της Σάντος μετά την τιμωρία του και η ενέργειά του βοήθησε την ομάδα να κερδίσει φάουλ, σύμφωνα με τις αντιδράσεις

Μια στιγμή απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας χάρισε ο Νεϊμάρ στην αναμέτρηση της Σάντος με την Κοριτίμπα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να επιστρατεύει την τεχνική του και να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή ντρίμπλα με rainbow flick. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός απέφυγε με χαρακτηριστική άνεση την πίεση δύο αντιπάλων, σε μια φάση που θύμισε τις πιο θεαματικές στιγμές της καριέρας του.

Η ενέργεια σημειώθηκε στο 82ο λεπτό, όταν το σκορ παρέμενε στο 0-0. Ο Νεϊμάρ χρησιμοποίησε το περίφημο «ουράνιο τόξο», σηκώνοντας την μπάλα πάνω από τους αντιπάλους του και καταφέρνοντας να συνεχίσει τη φάση. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις που συγκέντρωσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενέργειά του βοήθησε τη Σάντος να κερδίσει φάουλ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του ποδοσφαίρου.

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Επέστρεψε στη δράση και έδωσε θέαμα

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην ενδεκάδα της Σάντος μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας του και βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής. Παρότι η αναμέτρηση δεν είχε βρει ακόμη τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Βραζιλιάνος πρόσφερε μια ξεχωριστή στιγμή τεχνικής κατάρτισης, αποδεικνύοντας πως εξακολουθεί να διαθέτει το ρεπερτόριο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Η Σάντος κατάφερε τελικά να πάρει τους τρεις βαθμούς, με τον Γκαμπιγκόλ να σκοράρει στο 90+3′ και να διαμορφώνει το 1-0. Έτσι, η εντυπωσιακή ντρίμπλα του Νεϊμάρ αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές μιας αναμέτρησης που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.