Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αποθήκη αγροικίας στην Οινόη

Μια τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή της Οινόης, στον Δήμο Τανάγρας, με θύμα έναν 21χρονο από την Ινδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 01:40 σε αποθήκη αγροικίας, όπου διέμενε ο νεαρός. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας στο σημείο 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση των φλογών. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 21χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

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Το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.