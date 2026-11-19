Οι δύο οδηγοί της Ferrari διευκρίνισαν ότι η συζήτηση για την επίλυση της έντασης διήρκεσε περίπου πέντε ή δέκα λεπτά, εστιάζοντας πλέον στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα

Τέλος στην ένταση που δημιουργήθηκε μετά το Grand Prix του Μεξικού έβαλαν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από συζήτηση που είχαν στη Βραζιλία. Οι δύο οδηγοί της Ferrari ξεκαθάρισαν πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, υπογραμμίζοντας ότι έχουν κοινό στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Η μεταξύ τους διαφωνία είχε προκύψει στο Μεξικό, όταν η επαφή τους στον πρώτο γύρο οδήγησε στην απώλεια μιας πιθανής διπλής νίκης για τη Ferrari, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να εκμεταλλεύεται την εξέλιξη και να παίρνει την πρώτη θέση. Το περιστατικό προκάλεσε ένταση, ωστόσο οι δύο οδηγοί συζήτησαν όσα συνέβησαν και, όπως ανέφεραν, κατάφεραν να ξεπεράσουν γρήγορα τη διαφωνία τους.

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Χάμιλτον: «Δεν έχω καμία ανησυχία να αγωνίζομαι απέναντί του»

Ο Βρετανός εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τη σχέση του με τον Μονεγάσκο, τονίζοντας πως πλέον γνωρίζουν καλύτερα τα όρια και τις προτεραιότητες ο ένας του άλλου μέσα στην πίστα.

«Ο Σαρλ είναι ένας σπουδαίος οδηγός. Συζητήσαμε λεπτομερώς τέτοια ζητήματα και, όταν κατεβάζουμε τη ζελατίνα του κράνους, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.

Γνωρίζουμε τα όρια του καθενός, αλλά και τον τελικό στόχο, που είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Επομένως, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Δεν έχω καμία ανησυχία ή επιφύλαξη για το να αγωνίζομαι απέναντί του και δεν νομίζω ότι έχει ούτε εκείνος απέναντί μου».

Λεκλέρ: «Μέσα σε λίγες κουβέντες έφυγε η ένταση»

Από την πλευρά του, ο Λεκλέρ επιβεβαίωσε πως η συζήτηση με τον ομόσταβλό του εξελίχθηκε ομαλά και πως δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκατασταθεί το κλίμα μεταξύ τους. Όπως εξήγησε, η συζήτηση διήρκεσε περίπου μία ώρα, αλλά το ζήτημα της έντασης λύθηκε μέσα στα πρώτα λεπτά.

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«Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Πολύ γρήγορα, μετά από λίγες μόλις κουβέντες, η ένταση που υπήρχε είχε εξαφανιστεί και όλα ήταν εντάξει.

Και οι δύο δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι σημαντικό να την εξασφαλίσουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα σχετικά μεγάλο προβάδισμα από τις ομάδες που ακολουθούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Εξακολουθούμε να χρειάζεται να λειτουργούμε ως ομάδα.

Για εμένα, όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα είναι να προσπαθήσω να κερδίσω έναν αγώνα μέχρι το τέλος της σεζόν».

«Όλα πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες έπρεπε»

Ο οδηγός της Ferrari σχολίασε και την έκταση που πήρε δημόσια η διαφωνία τους, σημειώνοντας πως έχει συνηθίσει τέτοιου είδους αντιδράσεις από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα το 2019.

«Όλα πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες έπρεπε, αλλά έχω συνηθίσει κάπως αυτή την κατάσταση από τότε που βρίσκομαι στη Ferrari, από το 2019.

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Φυσικά, ο στόχος δεν είναι να συμφωνούμε πάντα και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, όπως συνέβη και στο Μεξικό. Ωστόσο, μόνο και μόνο το γεγονός ότι συζητήσαμε βοήθησε να φύγει κάθε ένταση και όλα ήταν εντελώς εντάξει.

Δεν χρειάστηκε να μιλάμε για μία ώρα για να λύσουμε το ζήτημα, παρότι τελικά τόσο κράτησε η συζήτηση. Περάσαμε καλά και αρχίσαμε να μιλάμε και για πολλά άλλα θέματα, σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα να προχωρήσει.

Το κομμάτι που αφορούσε την ένταση κράτησε περίπου πέντε ή δέκα λεπτά. Μετά από αυτό, όλα είχαν ξεκαθαρίσει».