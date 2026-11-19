Αλαλούμ με τον συνταξιούχο που περιμένει ακόμα αναδρομικά τα χρήματα από το οικογενειακό επίδομα

Ο συνταξιούχος Παναγιώτης Φράγκος καταγγέλλει ότι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια διεκδικεί αναδρομικά ύψους περίπου 1.000 ευρώ από τον ΕΦΚΑ, τα οποία αφορούν την προσαύξηση 5% του οικογενειακού επιδόματος λόγω των σπουδών της κόρης του για το διάστημα 1/9/2023 έως 28/2/2025.

Όπως αναφέρει, στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6 υπέβαλε αίτηση στις 27 Νοεμβρίου 2024 και ταλαιπωρήθηκε για τουλάχιστον έξι μήνες, καθώς παραπέμφθηκε από τον ΕΦΚΑ Ραφήνας στον ΕΦΚΑ Δραγατσανίου, χωρίς να λάβει ουσιαστική απάντηση.

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Με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, εξασφάλισε οριστική εγκριτική απόφαση για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος. Ωστόσο, η απόφαση αυτή παραμένει ανεκτέλεστη μέχρι σήμερα.

Ακούστε εδώ όσα δήλωσε ο συνταξιούχος Παναγιώτης Φράγκος

Ο ΕΦΚΑ αναγνωρίζει την οφειλή αλλά δεν καταβάλλει τα… χρήματα

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο ΕΦΚΑ αναγνωρίζει την οφειλή αλλά δεν καταβάλλει τα χρήματα, επικαλούμενος αδυναμία του λογισμικού να υπολογίσει τα αναδρομικά. Ο ίδιος ζητά ο υπολογισμός να γίνει χειροκίνητα από την υπηρεσία.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του στη διοίκηση του ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας, ο Παναγιώτης Φράγκος εξακολουθεί να μην έχει λάβει τα χρήματά του.