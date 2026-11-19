Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από διαδοχικές ασκήσεις υψηλής δυσκολίας που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική τους σύμπλευση.



Λίγες μόλις ώρες αφότου ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή νυχτερινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR) νότια της Κρήτης το βράδυ της Τρίτης, η σκυτάλη της συνεκπαίδευσης μεταφέρθηκε την Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, με τη διεξαγωγή τριμερούς άσκησης ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

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Το «διήμερο» στον αέρα νότια της Κρήτης

Είχε προηγηθεί η ευρείας κλίμακας διμερής αεροπορική συνεκπαίδευση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) στον εναέριο χώρο νοτίως της Κρήτης.

Τη Δευτέρα, 40 ελληνικά μαχητικά συνεργάστηκαν με ένα ιπτάμενο τάνκερ τύπου B-707 της 120 Μοίρας της IAF, εκπαιδεύοντας τα πληρώματα στις απαιτητικές διαδικασίες προσέγγισης και λήψης καυσίμου εν πτήση.

Η δραστηριότητα κορυφώθηκε το βράδυ της Τρίτης με νυχτερινή άσκηση στην ίδια περιοχή και τη συμμετοχή 30 ελληνικών μαχητικών, αναδεικνύοντας την ικανότητα εναέριου ανεφοδιασμού ως κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος που επεκτείνει θεαματικά την ακτίνα δράσης των ελληνικών φτερών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τριμερής σκυτάλη νότια της Κύπρου

Με την ολοκλήρωση της νυχτερινής φάσης νότια της Κρήτης, αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας, της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ συναντήθηκαν την Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου.

Στην άσκηση συμμετείχαν:

Από την Ελλάδα: Η Φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ζεύγος μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ζεύγος μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Από την Κύπρο: Το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς.

Το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς. Από το Ισραήλ: Το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων «INS SUFA» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Το σενάριο της τριμερούς συνεκπαίδευσης περιλάμβανε σύνθεση εικόνας επιφανείας, γυμνάσια αντιμετώπισης εναέριων απειλών, εξάσκηση σε διαδικασίες αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς.

Το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων «INS SUFA» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού. Το σενάριο της τριμερούς συνεκπαίδευσης περιλάμβανε σύνθεση εικόνας επιφανείας, γυμνάσια αντιμετώπισης εναέριων απειλών, εξάσκηση σε διαδικασίες αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς. Οι διαδοχικές αυτές δραστηριότητες εντάσσονται στο τακτικό πλαίσιο συνεκπαιδεύσεων με φίλιες χώρες, επιδιώκοντας την προαγωγή της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων στο πεδίο.