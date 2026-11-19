Ο 37χρονος φίλαθλος που έγινε viral υποδυόμενος τον προπονητή στο Football Manager προσκλήθηκε από την Έβερτον να συναντήσει από κοντά τον Τζέιμς Ταρκόφσκι

Ένα ξεχωριστό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο φίλαθλο της Έβερτον έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον αγγλικό σύλλογο να του επιφυλάσσει μια απρόσμενη έκπληξη. Ο άνδρας είχε στήσει συνέντευξη Τύπου στην κρεβατοκάμαρά του, υποδυόμενος τον προπονητή της ομάδας στο Football Manager, και αντιμετώπισε την οικογένειά του σαν να βρισκόταν σε κανονική δημοσιογραφική αίθουσα.

Η σύζυγός του προσπάθησε να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι ένας ενήλικας με δύο παιδιά και πως, στην πραγματικότητα, δεν διαθέτει κανένα ρόστερ για να προπονήσει. Εκείνος, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Δείχνοντας μια άδεια θέση στο δωμάτιο, απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα: «Πες τα αυτά στον Ταρκόφσκι!».

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«Παρακαλώ, αφήστε την αίθουσα Τύπου»

Η σκηνή δεν σταμάτησε εκεί. Ο 37χρονος συνέχισε να συμπεριφέρεται σαν κανονικός προπονητής της Έβερτον και ζήτησε ευγενικά από τη σύζυγο και την κόρη του να αποχωρήσουν από την «αίθουσα Τύπου», προκειμένου να συνεχίσει τη συνέντευξή του.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με την Έβερτον να εντοπίζει το σχετικό απόσπασμα και να αποφασίζει να του προσφέρει μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η Έβερτον τον κάλεσε στην πραγματική αίθουσα Τύπου

Ο σύλλογος επικοινώνησε μαζί του και τον προσκάλεσε στο κανονικό γήπεδο της ομάδας, δίνοντάς του την ευκαιρία να βρεθεί στην πραγματική αίθουσα Τύπου και να συναντήσει από κοντά τον Τζέιμς Ταρκόφσκι.

Έτσι, η ατάκα που ξεκίνησε ως μέρος ενός χιουμοριστικού σκηνικού στο Football Manager έγινε πραγματικότητα. Ο φίλαθλος πέρασε από τη δική του αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου στην κρεβατοκάμαρα σε μια συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή που είχε επικαλεστεί, με την Έβερτον να αποδεικνύει ότι παρακολουθεί και εκτιμά το πάθος των υποστηρικτών της.