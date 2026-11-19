Νέο κεφάλαιο στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανοίγουν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις καταγγελίες για τις σχέσεις της πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα με έλληνες επιχειρηματίες, τα πολυτελή ταξίδια και τη φερόμενη εμπλοκή της στην προώθηση συμφερόντων στα Βαλκάνια.

Με επιστολή που απέστειλε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων (και επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής, μετά τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές) ζητεί από την Γκίλφοϊλ να διατηρήσει κάθε έγγραφο, μήνυμα και επικοινωνία που σχετίζεται με τη θητεία της, προειδοποιώντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι θα ζητηθούν επίσημα. Ενώ επανέρχεται και στα προηγούμενα αιτήματα παροχής πληροφοριών.

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Η επιστολή περιλαμβάνει, επίσης, ρητές παραπομπές στα δύο δημοσιεύματα της «Wall Street Journal», της 25ης Σεπτεμβρίου και της 10ης Οκτωβρίου, που αποκάλυψαν πτυχές των σχέσεών της με έλληνες επιχειρηματίες και έναν ελληνοαμερικανό λομπίστα.

Τα ονόματα και οι ερωτήσεις

Η επιστολή Γκαρσία, πάντως, θέτει ευθέως το πλαίσιο που θα κινηθεί η πολιτική έρευνα του Κογκρέσου. Αναφέρεται στον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο, παραπέμποντας στο δημοσίευμα της «WSJ» που υποστήριζε ότι η Γκίλφοϊλ είχε περιγράψει σε ηχογραφημένη συνομιλία δώρα και ταξίδια που της είχε προσφέρει, μια επίσκεψη στο Παρίσι για την επίδειξη μόδας της συζύγου του με διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο και μια φιλοξενία για ρεβεγιόν στο Γκστάαντ.

Ενα δεύτερο σκέλος αφορά τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, με τον οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε αναπτύξει στενή συνεργασία. Ο Γκαρσία στην επιστολή του ζητά εξηγήσεις για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις προς κυβερνήσεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων, εγείροντας ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Σημειώνω ότι η επιστολή εντάσσεται σε ευρύτερη πρωτοβουλία των Δημοκρατικών, με 12 αιτήματα διατήρησης εγγράφων προς πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ. Δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση παρανομιών, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για τις έρευνες που θα ξεκινήσουν στην Ουάσιγκτον μόλις ορκιστεί η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία…

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Το FBI στην Αθήνα

Από την περασμένη εβδομάδα, εξάλλου, βρίσκονται στην Αθήνα και τέσσερα στελέχη του FBI που διενεργούν εσωτερική έρευνα για τα πεπραγμένα της Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρεσβευτή. Προς την κατεύθυνση αυτή, πληροφορούμαι ότι έχουν ξεκινήσει συναντήσεις με έλληνες και αμερικανούς, μέχρι πρότινος, συνεργάτες της.

Εξάγουμε τεχνογνωσία

Στην Ουάσιγκτον βρέθηκε η Νίκη Κεραμέως, συμμετέχοντας σε σειρά διεθνών συναντήσεων υψηλού επιπέδου, με αιχμή την παρουσίαση του ελληνικού παραδείγματος για τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ήταν, άλλωστε, το θέμα του διήμερου συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το Peterson Institute for International Economics και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο η υπουργός Εργασίας ήταν η μοναδική υπουργός και το μόνο μέλος κυβέρνησης που συμμετείχε, προκειμένου να παρουσιάσει στην πράξη την εφαρμοσμένη πολιτική μιας χώρας που καταγράφει θετικά αποτελέσματα στο μέτωπο της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης της απασχόλησης.

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Η Κεραμέως συμμετείχε, συγκεκριμένα, σε πάνελ με θέμα «Θέσεις εργασίας, Διαρθρωτικός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη», όπου συνομίλησε με τον καθηγητή του Harvard και πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, Τζέισον Φέρμαν και τη Σίγκνε Κρόγκστρουπ, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας. Στο πρόγραμμά της η υπουργός είχε επίσης μια συζήτηση με ακαδημαϊκούς και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο George Washington, μια παρουσίαση σε στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ελληνική εμπειρία από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και, τέλος, μια στρογγυλή τράπεζα του Woodrow Wilson International Center for Scholars, με αντικείμενο το μέλλον της εργασίας στην Ευρώπη, τις δεξιότητες και τον κοινωνικό διάλογο.

Τραπέζι κατευνασμού

Σας έγραψα τις προάλλες για το πόσο ζορισμένη είναι η ΝΔ στη Θεσσαλία, όπου το κλίμα για την κυβέρνηση είναι βαρύ εξαιτίας των γενικότερων προβλημάτων στις καταβολές των αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και, ειδικότερα, τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel. Διόλου τυχαία, λοιπόν, όπως πληροφορούμαι, ο λαρισαίος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, πήρε πρωτοβουλία να βάλει πλάτη, κάνοντας τραπέζι σε οργανωμένους αγροκτηνοτρόφους και συνδικαλιστές της περιοχής, σε ταβέρνα της Ελάτειας Λάρισας. Δυστυχώς, δεν είχε πολλά στα χέρια του να τους προσφέρει πέρα από διαβεβαιώσεις. Οι προσκεκλημένοι του εξέθεσαν σοβαρά παράπονα για αποζημιώσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2023 (!) με τον «γαλάζιο» βουλευτή να τους μεταφέρει την υπόσχεση ότι από την επόμενη χρονιά το σύστημα θα εξορθολογιστεί.

Βρήκαν στόχο

Με τα τωρινά δεδομένα, πάντως, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει τα νέα αγροτικά μπλόκα τον Δεκέμβριο. Το κλίμα έχει αρχίσει, φυσικά, να το τσιμπάει κι η αντιπολίτευση. Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει βάλει στις προτεραιότητες μια περιοδεία στην περιοχή, στη Θεσσαλία σπεύδει σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης.