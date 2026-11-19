Στο στούντιο για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης θα βρεθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Ποια ζητήματα βρίσκονται ψηλότερα στην ατζέντα των πολιτών; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες και οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας σήμερα;

Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη τη συνολική πορεία του κυβερνητικού έργου;

Πώς διαμορφώνεται ο εκλογικός χάρτης; Ποια ποσοστά καταγράφουν τα κόμματα στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου;

Ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρεί η ελληνική κοινωνία καταλληλότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;

Στο στούντιο o Γιάννης Πρετεντέρης και ο Παύλος Τσίμας, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

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