Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πρότεινε τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για ανακαινίσεις και φορολογικά κίνητρα, καθώς στην Αττική οι κλειστές κατοικίες ξεπερνούν τις 500.000

Στη στεγαστική κρίση και στις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή έχει στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναδεικνύοντας το παράδοξο της ελληνικής αγοράς ακινήτων: από τη μία πλευρά, χιλιάδες νέοι και οικογένειες αδυνατούν να βρουν προσιτή κατοικία και, από την άλλη, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα και κλειστά.

Όπως επισήμανε, μόνο στην Αττική οι κλειστές κατοικίες ξεπερνούν τις 500.000, την ώρα που το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η αξιοποίηση αυτού του στεγαστικού αποθέματος, σύμφωνα με την προσέγγισή του, θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Σαμαράς πρότεινε τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, την παροχή φορολογικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στην αγορά, καθώς και την προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την αξιοποίησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση του στεγαστικού ζητήματος με τη δημογραφική πορεία της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η αδυναμία των νέων ανθρώπων να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις τους για το μέλλον και τη δημιουργία οικογένειας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Από το στεγαστικό κρίνεται η δημογραφική και αναπτυξιακή δυναμική της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στη στέγη δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οικονομικής πολιτικής, αλλά συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, την οικογενειακή προοπτική και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας.

Το ζήτημα της αξιοποίησης των κλειστών κατοικιών επανέρχεται έτσι στο επίκεντρο της συζήτησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με τις προτάσεις για οικονομικά κίνητρα και παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων να αποτελούν μέρος της ευρύτερης συζήτησης για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή κατοικία.