Την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους ανακοίνωσε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας πως το μέτρο αφορά περίπου 70.000 περισσότερα νοικοκυριά από πέρυσι

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε εκπομπή στο ΣΚΑΪ. Το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, 70.000 περισσότερα από πέρυσι.

«Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που νομίζω ότι θα βοηθηθούν αρκετά τα νοικοκυριά», σημείωσε η υπουργός, εξηγώντας ότι οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα.

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Η επιστροφή ισούται με το ενοίκιο που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, μέχρι ένα ανώτατο όριο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

800 ευρώ για κατοικία χωρίς παιδιά

850 ευρώ για ένα παιδί

900 ευρώ για δύο παιδιά

50 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πέραν των δύο

Η υπουργός έδωσε και ένα παράδειγμα: όποιος πληρώνει 400 ευρώ ενοίκιο και έχει δύο παιδιά δεν θα πάρει 500, αλλά 400, δηλαδή όσο είναι το ενοίκιό του. Αν το ενοίκιο φτάνει τα 1.000 ευρώ και το νοικοκυριό έχει δύο παιδιά, η επιστροφή θα είναι 900 ευρώ.

Στα νοικοκυριά που δικαιούνται επιστροφή τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική στέγη, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ.