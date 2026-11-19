Η γυναίκα που βρισκόταν στην καμπίνα του οχήματος απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών χωρίς να τραυματιστεί, ενώ η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην καρδιά της Ηγουμενίτσας, έπειτα από ξαφνική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο κοντά σε σπίτια και καταστήματα.

Ο οδηγός είχε προλάβει να εξέλθει από το όχημα, ενώ σύμφωνα με το thespro.gr η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μέσα στο όχημα, κατάφερε να βγει εγκαίρως με τη βοήθεια περαστικών, χωρίς να τραυματιστεί.

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Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, θέτοντας υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στα γειτονικά κτίρια. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ από την πρώτη εκτίμηση της κατάστασης φαίνεται πως η φωτιά προήλθε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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