Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου και την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου, με χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν τις πιστώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων, ενώ τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής.

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Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με επίσημη ημερομηνία καταβολής την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ενώ ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής αναφέρεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Πίστωση συντάξεων μη μισθωτών από το απόγευμα.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Επίσημη ημερομηνία πληρωμής συντάξεων μη μισθωτών.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Πίστωση συντάξεων μισθωτών από το απόγευμα.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Επίσημη ημερομηνία πληρωμής συντάξεων μισθωτών.

Επίδομα 400 ευρώ: Πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ, με τις πληροφορίες να τοποθετούν την πληρωμή του στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, νεότερα δεδομένα για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος προανήγγειλε ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταβολή των συντάξεων.

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Μιλώντας στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά περισσότερους από δύο εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άλλες κοινωνικές κατηγορίες.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να προσδιορίσει την ημερομηνία καταβολής.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η διαδικασία καταβολής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα ή την Τρίτη, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής ημέρα έναρξης των πληρωμών.

«Πάντως, σίγουρα πριν από την καταβολή των συντάξεων», υπογράμμισε, δίνοντας το νεότερο χρονοδιάγραμμα για την οικονομική ενίσχυση.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κοντογεώργης, πρόκειται για μόνιμη και επαναλαμβανόμενη παροχή, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.

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Παράλληλα με τις πληρωμές των συντάξεων και το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επικείμενες αυξήσεις στα επιδόματα.

Σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο φέτος είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, αποσαφηνίστηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του ΕΦΚΑ Φωτεινή Βρύνα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι έχουν καταργηθεί τα οικονομικά κριτήρια για τους άνω των 65 ετών, ενώ δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Το επίδομα δικαιούνται επίσης όσοι λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη ή σύνταξη χηρείας (άνω των 60 ετών), με τον περιορισμό ότι πρέπει να λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη για να αποφευχθεί η διπλή καταβολή.