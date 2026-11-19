Η βουλευτής υποστήριξε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει ένα συνεκτικό πρόγραμμα και πως το κόμμα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να έχει μια πολύ καλή δυναμική

Την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ εξήγησε η Νίνα Κασιμάτη, με αναφορές στις σκληρές αντιπαραθέσεις της περιόδου της κρίσης και τις παλαιότερες δηλώσεις της που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, με την ίδια να στέκεται ιδιαίτερα στο επίμαχο tweet για τον Μαραθώνιο της Βοστώνης και τον Γιώργο Παπανδρέου.

«Για ο,τι έχω πει εγώ λάθος το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος μου, ξεκάθαρα, και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου», σχολίασε χαρακτηριστικά (OPEN). «Όμως ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ ούτε είναι η εκτίμηση που έχω και ο σεβασμός για τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει μαζί μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας. Δεν είχαμε προσωπικά κάποια αντιπαράθεση». Όπως διευκρίνισε, «και εκείνο το tweet δεν αναφερόταν σε εκείνον, ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο», προσθέτοντας: «Το θεωρώ λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη. Αν κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί, εγώ λυπάμαι πολύ».

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«Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη εποχή, πολύ σκληρή. Πρέπει να πω ότι, ξέρετε, είμαι από την Β’ Πειραιά, υπήρξαν πάρα πολλές συνέπειες και στην περιφέρεια μου, δεν θέλω όμως να μείνω στην περίοδο της κρίσης. Πάρθηκαν όποιες αποφάσεις πάρθηκαν», είπε για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ το 2010, μιλώντας διαφωνίες με την ασκούμενη πολιτική. Για την επιστροφή της, ανέφερε ότι «κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Μετά από μακρά περισυλλογή, αποφάσισα να επιστρέψω. Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και δεν μπήκα στο 2010. Έχει περάσει πολύς χρόνος, έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης και της διαχείρισης της κρίσης από τα κόμματα. Μπορώ να πω πως οπωσδήποτε σε αυτή τη περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, εγώ αυτό καταλαβαίνω».

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Ξεκαθάρισε πάντως πως «το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει σε κάποιους και επανεντάσσονται κάποιοι. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα, είναι η δημοκρατική παράταξη. Είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν είναι μόνο ένα κτίριο και τα στελέχη του, είναι οι άνθρωποι του, αυτοί που το ψήφιζαν -ήταν 3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, έγιναν 500.000 κάποια στιγμή».

Αναφερόμενη στην ηγεσία και τις προοπτικές του κόμματος, επεσήμανε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πρόεδρος ο οποίος σε συνέχεια της πολιτικής της Φώφης Γεννηματά, η οποία ανασύστησε το κόμμα, το επανασυσπείρωσε και στάθηκε όρθιο, το συνεχίζει (…) Ο Ανδρουλάκης ξέρει και ξέρουμε όλοι πως το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο από το 12%». Πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο, έχει πρόεδρο που δεν έχει κυβερνήσει (δεν έχει σκελετούς στην ντουλάπα του), έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα (…) Όπως έχει πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, πιστεύω στην έκπληξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό, που είναι σε ανοδική πορεία. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να έχει μια πολύ καλή δυναμική».

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Ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτηκε «ούτε για μισό λεπτό» να πάει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα: «Tο κόμμα Τσίπρα δεν δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη δυναμική σε σχέση με ό,τι παρουσιάστηκε αρχικά», σχολίασε, ξεκαθαρίζοντας πως οι δικές της διαφωνίες είχαν διατυπωθεί με διαφοροποιήσεις σε μεγάλες ψηφοφορίες μέσα στην Βουλή από την περίοδο ακόμα που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Είχα προ πολλού, από ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα, αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – εξέλειψαν οι λόγοι της συνεργασίας μας».

Στην επιστροφή Κασιμάτη αναφέρθηκε εμμέσως και ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο Mega News 104,6: «Ξέρετε ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τις προσωπικές επιλογές του ενός ή του άλλου ή τι είπε ο καθένας για μένα -έχω ακούσει πάρα πολλά», επεσήμανε, σε ερώτηση για τις επιστροφές στο κόμμα και την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. «Αυτό που θέλω σε μια διαδικασία διεύρυνσης είναι να υπηρετούνται οι αρχές και οι αξίες του κόμματος. Και εκεί θα κριθούν και θα κριθούμε όλοι (…) Όσοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ θα κριθούν και στις εκλογές και από τον ελληνικό λαό αν και κατά πόσο θα υπηρετήσουν αυτές τις αρχές. Για εμένα δεν προέχει τι είπε ο ένας και ο άλλος σε μία παλιότερη εποχή κάτω από άλλες συνθήκες».