Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ στην αναμέτρηση, όπου οι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μπακς

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ με τους Μιλγουόκι Μπακς πρόσφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σταματώντας με εντυπωσιακό τρόπο την προσπάθεια του rookie των «ελαφιών», Μπρέιντεν Μπάρις. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το κάρφωμα, πραγματοποιώντας μία μεγαλοπρεπή τάπα που ξεχώρισε από τη βραδιά στο Μαϊάμι.

Η φάση εκτυλίχθηκε στη δεύτερη περίοδο, όταν ο νεαρός παίκτης του Μιλγουόκι επιχείρησε να επιτεθεί προς το καλάθι και να τελειώσει τη φάση με κάρφωμα. Ο Αντετοκούνμπο διάβασε την προσπάθειά του, σηκώθηκε την κατάλληλη στιγμή και έκοψε εντυπωσιακά την μπάλα, στερώντας του την ευκαιρία να προσφέρει ένα θεαματικό highlight.

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Εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη απέναντι στην πρώην ομάδα του

Η τάπα ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Έλληνα σταρ, καθώς αντιμετώπισε για πρώτη φορά την ομάδα με την οποία συνδέθηκε για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Οι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μπακς, με τον Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, μένοντας μόλις μία τελική πάσα μακριά από το triple-double. Από την πλευρά του Μαϊάμι, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 26 πόντους, ενώ για το Μιλγουόκι ο Κάιλ Κούζμα ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26.

Η βραδιά είχε ξεχωριστό χαρακτήρα για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και συνδύασε την επιστροφή απέναντί της με μια γεμάτη εμφάνιση και μία τάπα που ήδη ξεχωρίζει στα highlights της αγωνιστικής.