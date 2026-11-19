Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν στη διατήρηση διαλόγου για τον περιορισμό των πυρηνικών κινδύνων, επαναλαμβάνοντας πως ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή ανακοίνωση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της τριμερούς συνάντησης μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το κείμενο που χαρακτηρίζεται ως «Διακήρυξη Ειρήνης» θέτει ως πρόβλεψη την ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της διάθεσης διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, με σκοπό την ικανοποίηση των παγκόσμιων αναγκών. Επιπροσθέτως, οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν τη βαρύτητα που έχει η διασφάλιση σταθερών ροών ενέργειας.

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Παράλληλα, βάσει των όσων αναφέρει το Xinhua, τα τρία κράτη επανέλαβαν τη θέση πως ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν στη διατήρηση διαλόγου με στόχο τον περιορισμό των πυρηνικών κινδύνων καθώς και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Αναλυτικά τα κοινά συμπεράσματα:

Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνουν τη θεμελιώδη αποστολή τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων προς όφελος όλων των εθνών. Επανέλαβαν τη σημασία των σταθερών ροών ενέργειας. Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της εθνικής συναίνεσης και ο σεβασμός της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας και συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι φορείς δεν πρέπει να καταχρώνται της δικαιοδοσίας τους. Οι τρεις αρχηγοί κρατών επιβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί. Οι τρεις χώρες θα ξεκινήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την πρόληψη της πυρηνικής διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Τα βασικά σημεία της ιστορικής συνόδου

1. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο του»: Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η θερμή αναφορά του Αμερικανού προέδρου στον Ρώσο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο μου» κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Η κίνηση αυτή είχε ισχυρό διπλωματικό συμβολισμό, καθώς ο Πούτιν εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

2. Θερμό κλίμα στη συνάντηση Τραμπ – Σι: Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, με τον Τραμπ να εκφράζει την εκτίμησή του για την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Κινέζο πρόεδρο. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Σι φίλο του και υποστήριξε ότι όσο βρίσκονται οι ίδιοι στην ηγεσία των χωρών τους, οι διμερείς σχέσεις μπορούν να παραμείνουν σε θετική τροχιά.

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3. Ουκρανία και Ιράν στην ατζέντα: Οι δύο πολεμικές συγκρούσεις αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της συνάντησης. Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει συνεργασία με την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ έθεσε και το ζήτημα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι συζήτησε το ουκρανικό ζήτημα με τους δύο ηγέτες.

4. Η πρόταση Σι για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά: Ο Κινέζος πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πυρηνικά όπλα πρέπει να απαγορευθούν και να καταστραφούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κόσμος απαλλαγμένος από την πυρηνική απειλή. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί.

5. Ο Τραμπ ζητά περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών: Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, ως οι τρεις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλουν στη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και στον περιορισμό του κινδύνου χρήσης τους. Ειδικά για το Ιράν, επανέλαβε την αντίθεσή του στην απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

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6. Η «κόκκινη γραμμή» επικοινωνίας που πρότεινε ο Σι: Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων μεταξύ των τριών χωρών, ώστε να περιοριστούν οι λανθασμένοι υπολογισμοί και να αποφευχθούν επικίνδυνες κλιμακώσεις. Παράλληλα, κάλεσε τις τρεις δυνάμεις να σέβονται τις κόκκινες γραμμές η μία της άλλης και να εγκαταλείψουν τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου.

7. Το μήνυμα του Πεκίνου για τις διεθνείς ισορροπίες: Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε την ανάγκη αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και προειδοποίησε για τους κινδύνους που προκαλεί η αντιπαράθεσή τους. Η Ταϊβάν αποτελεί πάγιο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, ωστόσο δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες ανταποκρίσεις ότι διατυπώθηκε συγκεκριμένη προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ για το θέμα κατά τη συγκεκριμένη σύνοδο.

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Η συνάντηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και ολοκληρώθηκε χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία ή κοινό ανακοινωθέν. Παρά τη βαρύτητα των θεμάτων που συζητήθηκαν, οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ των τριών χωρών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ουσιαστικών συγκλίσεων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ιστορική συνάντηση στη Σενζέν άνοιξε έναν νέο δίαυλο απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να συνοδευτεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων.