Η γαλλική ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο των τεσσάρων νικών της στη διοργάνωση υποδεχόμενη τη Ρόμα που προέρχεται από ήττα με 3-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δύο ιστορικοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, μία σπουδαία ποδοσφαιρική μάχη και ένα κρίσιμο ραντεβού για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη ευρωπαϊκή σύγκρουση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρόμα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 22:00.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μπροστά στο κοινό της, στο «Παρκ ντε Πρενς». Απέναντι στην κάτοχο του ευρωπαϊκού τίτλου θα βρεθεί η Ρόμα, που ταξιδεύει στο Παρίσι με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα με 3-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία και κάθε αποτέλεσμα μετρά στην προσπάθεια των δύο ομάδων για την καλύτερη δυνατή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

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Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Η ποδοσφαιρική βραδιά στο MEGA ξεκινά από τις 21:00, με το Pre-game. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει το κλίμα από τα στρατόπεδα των δύο αντιπάλων. Στην ατζέντα της εκπομπής και η αποτίμηση της αναμέτρησης της ΑΕΚ στο Κόμο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια της προηγούμενης ημέρας.

Αμέσως μετά τη λήξη, το Post-game συνεχίζει τη δράση με τα highlights της αναμέτρησης, τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τον σχολιασμό και την ανασκόπηση της υπόλοιπης ευρωπαϊκής βραδιάς. Όλη η εικόνα της αγωνιστικής, με την εγκυρότητα και την αθλητική ματιά της δημοσιογραφικής ομάδας του MEGA.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του UEFA Champions League είναι στο MEGA!