Ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος έχει πετύχει δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζεται την κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών του Conference League με 13 συνολικά τέρματα

Την τεράστια επιθυμία του να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Σίριλ Ντέσερς, μιλώντας στο βελγικό «Het Belang van Limburg», ενώ αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο των τραυματισμών και στο εντυπωσιακό του ξεκίνημα τη φετινή σεζόν.

Ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος έχει πετύχει δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών του Conference League, έχοντας σημειώσει 13 τέρματα, όσα και ο Μίκαελ Ίσακ της Λεχ Πόζναν.

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«Είναι μεγάλη τιμή, αλλά η διοργάνωση δεν έχει και τόσο μεγάλη ιστορία ακόμα. Ελπίζω να πετύχω περισσότερα γκολ αυτή τη σεζόν, ώστε να αυξήσω το προβάδισμά μου και να παραμείνω στην κορυφή για αρκετά χρόνια.

Το 2022 κατέκτησα το βραβείο του πρώτου σκόρερ με τη Φέγενορντ. Ελπίζω κάποια στιγμή να δώσω σε αυτό το τρόπαιο μια όμορφη θέση στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού δήλωσε:

«Το να διεκδικείς τρόπαια και να εξασφαλίζεις την παρουσία σου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ό,τι καλύτερο. Το να συνεχίζω στην Ευρώπη και μετά τον χειμώνα έχει γίνει πλέον κάτι φυσιολογικό για μένα».

Ο Ντέσερς στάθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε εξαιτίας των τραυματισμών:

«Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα μου που έμεινα οκτώ μήνες χωρίς να παίξω. Αρχίζεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Αναρωτιέσαι αν θα έχεις ξανά την ίδια αίσθηση μέσα στην περιοχή, αν θα μπορείς να είσαι το ίδιο αποτελεσματικός. Το καλοκαίρι μπήκα ως αλλαγή και σκόραρα αμέσως. Ευτυχώς, πολύ γρήγορα ξαναβρήκα εκείνο το γνώριμο, καλό συναίσθημα».

Το σημαντικότερο, πάντως, για τον 31χρονο φορ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, έναν τίτλο που απουσιάζει από την τροπαιοθήκη του «τριφυλλιού» εδώ και 16 χρόνια.

«Το μόνο που μου λείπει είναι ένα πρωτάθλημα. Το ονειρεύομαι και αυτή η φλόγα εξακολουθεί να καίει πολύ δυνατά μέσα μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το κατακτήσω στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο Ντέσερς, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τους φετινούς στόχους του.