Στις 19 Νοεμβρίου 1969, ο «βασιλιάς» του ποδοσφαίρου έφτασε τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, σκοράροντας με πέναλτι απέναντι στη Βάσκο ντα Γκάμα, μέσα σε αποθέωση στο Μαρακανά.

Στις 19 Νοεμβρίου 1969, το θρυλικό Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο έγινε το σκηνικό μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Πελέ, σε ηλικία μόλις 29 ετών, σημείωσε το 1.000ό γκολ της καριέρας του, οδηγώντας τη Σάντος στη νίκη με 2-1 επί της Βάσκο ντα Γκάμα και προκαλώντας πραγματική έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες.

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Το ιστορικό τέρμα σημειώθηκε στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι.

Απέναντί του βρισκόταν ο Αργεντινός τερματοφύλακας Εντγκάρντο Αντράδα, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει την ιστορική στιγμή.

Ο Πελέ, όμως, εκτέλεσε εύστοχα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και γράφοντας ένα ακόμη σπουδαίο κεφάλαιο στον μύθο του.

Αμέσως μετά το γκολ, φίλαθλοι, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζοντας τον Βραζιλιάνο άσο. Το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά, καθώς το Μαρακανά γιόρταζε ένα επίτευγμα που είχε ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού.

Ο Πελέ, συγκινημένος, αφιέρωσε τη στιγμή στα παιδιά της Βραζιλίας, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα για τους λιγότερο προνομιούχους.

Το περίφημο «Milésimo», όπως έμεινε γνωστό το χιλιοστό γκολ, αποτέλεσε κορυφαίο σταθμό στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που είχε ήδη κατακτήσει δύο Παγκόσμια Κύπελλα, το 1958 και το 1962, και έναν χρόνο αργότερα θα οδηγούσε τη Βραζιλία στην τρίτη παγκόσμια επιτυχία της, στο Μουντιάλ του Μεξικού.

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Ο αριθμός των 1.000 γκολ βασιζόταν στην καταμέτρηση της εποχής, η οποία περιλάμβανε τόσο επίσημες αναμετρήσεις όσο και φιλικούς αγώνες και παιχνίδια περιοδειών της Σάντος.

Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο επίτευγμα δεν ταυτίζεται με τις σύγχρονες στατιστικές καταγραφές που υπολογίζουν αποκλειστικά τα γκολ σε επίσημους αγώνες.

Ωστόσο, η ιστορική σημασία εκείνης της βραδιάς παραμένει αναλλοίωτη. Το χιλιοστό γκολ δεν ήταν απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός, αλλά η επιβεβαίωση της τεράστιας απήχησης που είχε αποκτήσει ο Πελέ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο άνθρωπος που έκανε τη φανέλα με το νούμερο 10 σύμβολο ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας είχε καταφέρει να μετατρέψει ένα πέναλτι σε παγκόσμιο γεγονός.

Πενήντα επτά χρόνια αργότερα, η εικόνα του Πελέ να σηκώνει τα χέρια στο Μαρακανά παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος.

Ήταν η βραδιά που ο «βασιλιάς» έφτασε τα χίλια γκολ και πρόσθεσε ακόμη μία σελίδα στον θρύλο του.