Οι τρεις ηγέτες ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία ή κοινό ανακοινωθέν, ενώ αναζητούν νέες ισορροπίες στη δειθνή σκηνή

Η πρώτη στην ιστορία κοινή συνάντηση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC. Η συνάντηση συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι τρεις ηγέτες εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις και συζήτησαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια ασφάλεια.

Η ατζέντα περιλάμβανε τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και τις ευρύτερες ισορροπίες στις σχέσεις των τριών χωρών. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία είχαν και οι συμβολισμοί, οι προσωπικές αναφορές και τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι τρεις ηγέτες.

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❗️Putin, Xi, Trump Start First-Ever Trilateral Meeting https://t.co/ILNdUf17ys — Sputnik Africa (@sputnik_africa) November 19, 2026

Τα βασικά σημεία της συνόδου

1. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο του»: Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η θερμή αναφορά του Αμερικανού προέδρου στον Ρώσο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο μου» κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Η κίνηση αυτή είχε ισχυρό διπλωματικό συμβολισμό, καθώς ο Πούτιν εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

2. Θερμό κλίμα στη συνάντηση Τραμπ – Σι: Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, με τον Τραμπ να εκφράζει την εκτίμησή του για την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Κινέζο πρόεδρο. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Σι φίλο του και υποστήριξε ότι όσο βρίσκονται οι ίδιοι στην ηγεσία των χωρών τους, οι διμερείς σχέσεις μπορούν να παραμείνουν σε θετική τροχιά.

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Iori Sagisawa/Pool via Reuters

3. Ουκρανία και Ιράν στην ατζέντα: Οι δύο πολεμικές συγκρούσεις αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της συνάντησης. Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει συνεργασία με την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ έθεσε και το ζήτημα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι συζήτησε το ουκρανικό ζήτημα με τους δύο ηγέτες.

4. Η πρόταση Σι για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά: Ο Κινέζος πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πυρηνικά όπλα πρέπει να απαγορευθούν και να καταστραφούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κόσμος απαλλαγμένος από την πυρηνική απειλή. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί.

5. Ο Τραμπ ζητά περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών: Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, ως οι τρεις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλουν στη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και στον περιορισμό του κινδύνου χρήσης τους. Ειδικά για το Ιράν, επανέλαβε την αντίθεσή του στην απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

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6. Η «κόκκινη γραμμή» επικοινωνίας που πρότεινε ο Σι: Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων μεταξύ των τριών χωρών, ώστε να περιοριστούν οι λανθασμένοι υπολογισμοί και να αποφευχθούν επικίνδυνες κλιμακώσεις. Παράλληλα, κάλεσε τις τρεις δυνάμεις να σέβονται τις κόκκινες γραμμές η μία της άλλης και να εγκαταλείψουν τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου.

US President Donald Trump says that he, Xi Jinping, and Vladimir Putin are "really making history" by holding trilateral talks in China today. Live blog: https://t.co/33C0wZ4wYu https://t.co/vU2heTRsff — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

7. Το μήνυμα του Πεκίνου για τις διεθνείς ισορροπίες: Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε την ανάγκη αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και προειδοποίησε για τους κινδύνους που προκαλεί η αντιπαράθεσή τους. Η Ταϊβάν αποτελεί πάγιο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, ωστόσο δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες ανταποκρίσεις ότι διατυπώθηκε συγκεκριμένη προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ για το θέμα κατά τη συγκεκριμένη σύνοδο.

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Η συνάντηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και ολοκληρώθηκε χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία ή κοινό ανακοινωθέν. Παρά τη βαρύτητα των θεμάτων που συζητήθηκαν, οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ των τριών χωρών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ουσιαστικών συγκλίσεων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ιστορική συνάντηση στη Σενζέν άνοιξε έναν νέο δίαυλο απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να συνοδευτεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων.

Πηγές: AP, ABC News, Reuters