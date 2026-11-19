Το ενδεχόμενο περιορισμού της νέας δόμησης σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό,

Το ενδεχόμενο περιορισμού της νέας δόμησης σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής».

Συνομιλώντας με την παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, Divia Thani, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη προστασίας των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών, στη διαχείριση του τουριστικού αποτυπώματος, στη δημιουργία του θαλάσσιου πάρκου στις νότιες Κυκλάδες, αλλά και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στον τουριστικό κλάδο.

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Περιορισμοί στη νέα δόμηση σε Σαντορίνη και Μύκονο

Αναφερόμενος στην εικόνα που θα έχουν η Σαντορίνη και η Μύκονος σε βάθος εικοσαετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται νέα κτίρια στα δύο νησιά τα επόμενα 20 χρόνια. «Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές των δημοφιλών προορισμών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ειδικά για τη Σαντορίνη, σημείωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη διαχείριση των επισκεπτών που καταφθάνουν με κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ξενοδοχειακή ανάπτυξη ενδέχεται να αποβεί εις βάρος των αμπελώνων του νησιού, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό στοιχείο της τοπικής ταυτότητας και συνδέονται με την παραγωγή του διεθνώς αναγνωρισμένου σαντορινιού κρασιού.

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«Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για αυτή τη μοναδική εμπειρία», δήλωσε, περιγράφοντας την κατεύθυνση που επιδιώκει η κυβέρνηση για το τουριστικό μοντέλο της χώρας.

Επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε περιοχές που διαθέτουν περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, επισημαίνοντας ότι τα τρία νησιά διαθέτουν αεροδρόμια, ενώ το πιλοτικό πρόγραμμα διευκόλυνσης της εισόδου επισκεπτών από την Τουρκία έχει ενισχύσει την τουριστική κίνηση στο Βόρειο Αιγαίο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις δυνατότητες της ελληνικής ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών, σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σταδιακά τις ταξιδιωτικές επιλογές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για προορισμούς πέρα από τα παραδοσιακά παραθαλάσσια θέρετρα.

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Χρέωση για τα σκάφη αναψυχής στο θαλάσσιο πάρκο των νότιων Κυκλάδων

Στο ζήτημα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού πολυτελείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι τα σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα καταβάλλουν αντίτιμο για την είσοδό τους στο θαλάσσιο πάρκο που δημιουργείται στις νότιες Κυκλάδες.

Όπως διευκρίνισε, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη χρέωση θα πρέπει να επιστρέφουν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου και των ιδιωτών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε μικρά νησιά μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον τους.

Αντίθετα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα ανάπτυξης μικρότερων οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες εμπειρίες συνδεδεμένες με τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες. Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της επέκτασης επιτυχημένων ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

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Διμερείς συμφωνίες για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ανάγκες στελέχωσης του τουριστικού κλάδου. Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύναψη διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση εξειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό. «Θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να έχουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες και την καλύτερη εκπαίδευση», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των οδηγών βουνού. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει επαγγελματικές προοπτικές στους νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα.

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Golden Visa και βραχυχρόνιες μισθώσεις στο επίκεντρο του στεγαστικού

Στη συζήτηση για το στεγαστικό ζήτημα στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης για την απόκτηση Golden Visa, από τις 250.000 στις 800.000 ευρώ.

Παραδέχθηκε ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία προς ενοικίαση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση, ενώ αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τη μετατροπή βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.

Όπως υπογράμμισε, βασική επιδίωξη είναι να διατηρηθεί ο μόνιμος πληθυσμός στις γειτονιές όπου αναπτύσσεται έντονα η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ερωτηθείς για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα αντίστοιχη κοινωνική αντίδραση. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Αθήνα αυτοτελή τουριστικό προορισμό, αναδεικνύοντας την πολιτιστική της κληρονομιά, τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή, τη γαστρονομία και τις επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο, από τον Πειραιά έως το Σούνιο.

Μεγαλύτερη τουριστική περίοδος και αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη

Σχετικά με τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των αφίξεων, αλλά και στη δαπάνη ανά επισκέπτη και στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Ελλάδα υποδέχθηκε πέρυσι περίπου 44 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα τουριστικά έσοδα να ανέρχονται σε 24 δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου ανέφερε την Κρήτη, όπου, όπως είπε, η σεζόν εκτείνεται πλέον από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο. Επισήμανε ότι η διεύρυνση αυτή ενισχύει τα έσοδα και παρατείνει την απασχόληση στον τουριστικό κλάδο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ακρόπολη τον Δεκέμβριο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιδίωξη προσέλκυσης συνταξιούχων, κυρίως από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιλέγουν την Ελλάδα για τη διαμονή τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Κρήτη και Ζαγοροχώρια οι προτάσεις του πρωθυπουργού

Κλείνοντας τη συζήτηση και απαντώντας στο ερώτημα για τον προορισμό που θα επέλεγε προκειμένου να συστήσει την Ελλάδα σε έναν φιλοξενούμενό του, ο πρωθυπουργός ξεχώρισε τα χωριά της Κρήτης την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής και της απόσταξης, όταν αναδεικνύονται οι τοπικές παραδόσεις και η γαστρονομική ταυτότητα του νησιού.

Ως δεύτερη επιλογή ανέφερε τα Ζαγοροχώρια, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την ελληνική φύση και την ορεινή ενδοχώρα.