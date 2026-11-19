Η απόφαση για την εισαγωγή του λήφθηκε από τους συγγενείς του έπειτα από ανησυχητικό βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος, με τις προσπάθειες βοήθειας να έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι

Σε ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από εισαγγελική εντολή που αιτήθηκαν οι οικείοι του. Η απόφαση της οικογένειας να μεριμνήσει για την ιατρική του περίθαλψη ελήφθη υπό το βάρος της ανησυχίας που προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση βίντεο του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η εκπομπή «Happy Day» του Alpha μετέδωσε στοιχεία για την κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να αναφέρει: «Χθες βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν αυτό το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ταρακούνησε πολύ τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό ήταν που τον οδήγησε να συνεννοηθεί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, να πάρουν την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τη φροντίδα που χρειάζεται».

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι προσπάθειες των συγγενών για την παροχή υποστήριξης είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι. «Από το καλοκαίρι κοιτούν να δουν τι θα κάνουν για να τον βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κλινική και δέχεται τη φροντίδα που χρειάζεται», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Το επίμαχο βίντεο και οι αναφορές

Σε βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 40 δευτερολέπτων που είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανιζόταν φανερά καταβεβλημένος. Ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ υποστήριζε ότι δεν είχε κοιμηθεί για τρία 24ωρα, επικαλούμενος απειλές που δεχόταν.

Ο μουσικός παραγωγός, συγγραφέας και σεναριογράφος προέβη σε παραληρηματικές δηλώσεις περί εγκληματικής οργάνωσης που τον απειλεί, ζητώντας τη συνδρομή των Αρχών. Σημειώνεται πως στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook, ο ίδιος ανέφερε ότι το εν λόγω βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 2.350.000 προβολές μέσα σε πέντε ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως πλέον τα βίντεο δεν είναι ορατά στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.