Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είχε επισημάνει στις αστυνομικές αρχές την πιθανότητα η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά

Ένταση και ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, όπου κατέθεσε η μητέρα της κατηγορούμενης για τον θάνατο τριών βρεφών.

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια της την κόρη.

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Η έντονη συναισθηματική αντίδραση της κατηγορούμενης οδήγησε τον συνήγορο υπεράσπισής της να ζητήσει την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να ηρεμήσει.

Ξέσπασε σε κλάματα η Μουρτζούκου

Το δικαστήριο διέκοψε για περίπου δέκα λεπτά, προτού συνεχιστεί η εξέταση της μάρτυρος.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η πρόεδρος της έδρας ρώτησε τη μητέρα της κατηγορούμενης για ποιον λόγο είχε προχωρήσει σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών», απάντησε η μάρτυρας. Όταν η πρόεδρος ζήτησε να διευκρινίσει ποιον εννοεί, εκείνη ανέφερε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ερωτήματα της εισαγγελέως για τις υποψίες της μητέρας

Νέα ένταση καταγράφηκε κατά την εξέταση της μητέρας της κατηγορούμενης από την εισαγγελέα της έδρας, η οποία επέμεινε στο ζήτημα των υποψιών που φέρεται να είχε η μάρτυρας σχετικά με τον ρόλο της κόρης της στους θανάτους των παιδιών.

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Η εισαγγελέας ζήτησε επανειλημμένα να διευκρινιστεί γιατί η μητέρα δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο για τα παιδιά, εφόσον είχε ήδη υποψίες ότι η κόρη της ενδεχομένως να τους είχε προκαλέσει κακό.

Απαντώντας, η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα πορίσματα που εκδίδονταν εκείνη την περίοδο δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια. Όπως ισχυρίστηκε, υπό αυτές τις συνθήκες δεν είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό.

Η αναφορά σε κατάθεση στην αστυνομία και η νέα ένταση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και ο ισχυρισμός της μητέρας ότι είχε εκφράσει στις αστυνομικές αρχές την πιθανότητα η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια κατάθεσής της στην αστυνομία είχε επισημάνει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

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Ωστόσο, η σχετική αναφορά δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί στις καταθέσεις της, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και νέα αντιπαράθεση κατά την ακροαματική διαδικασία.

Η μητέρα της μίλησε για τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια και τις απώλειες των παιδιών

Κατά το υπόλοιπο της κατάθεσής της, η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της κόρης της, στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε η ίδια τις απώλειες των τριών παιδιών, για τους θανάτους των οποίων κατηγορείται η κόρη της.