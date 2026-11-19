Η ένταση μεταξύ του δημάρχου Δημήτρη Ασλανίδη και του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημήτρη Δεμουρτζίδη σημειώθηκε κατά τη συζήτηση για τη σύναψη αναπτυξιακού δανείου

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη σύναψη αναπτυξιακού δανείου, με στόχο την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής.

Η συζήτηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, ενώ σε κάποια στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης μεταξύ του δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δημάρχου, Δημήτρη Δεμουρτζίδη.

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Στο βίντεο από τη συνεδρίαση καταγράφεται η έντονη ανταλλαγή φράσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με τον διάλογο να συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.

Ο διάλογος που καταγράφηκε:

Δήμαρχος: «Όπως μου φέρεσαι θα σου φέρομαι. Όπως μου φέρεσαι Δημήτρη».

Δ. Δεμουρτζίδης: «Είσαι ηλίθιος».

Δήμαρχος: «Βρίζε, βρίζε, βρίζε».

Το περιστατικό καταγράφηκε από τα μικρόφωνα της αίθουσας και το σχετικό βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της αντιπαράθεσης, η οποία σημειώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τον οικονομικό σχεδιασμό και τα έργα του δήμου.

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