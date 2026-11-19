Διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας - Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στον Πειραιά, έπειτα από παράσυρση πεζής από φορτηγό στην Ακτή Ποσειδώνος, πλησίον του Πύργου του Πειραιά.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι 79 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας.

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Κατά τις πρώτες αναφορές, η τραυματίας φέρεται να έχει υποστεί ακρωτηριασμό. Η κλινική της εικόνα κρίνεται σοβαρή.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Από το περιστατικό προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.