Αυτήν την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, στις 22:30, στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης» οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ένα μόνο καινούριο στοιχείο αρκεί, για να κλονιστεί ό,τι ήταν βέβαιο, ώστε τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Στα 8 επεισόδια του συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, το βασικό ερώτημα παραμένει και όπως όλα δείχνουν, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί: Τι είναι ο κεντρικός ήρωας, αθώος ή ένοχος;

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Η υπόθεση με το θανατηφόρο τροχαίο που οδήγησε τον πρωταγωνιστή ενώπιον της Δικαιοσύνης μπορεί να κρίθηκε στο δικαστήριο, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Τι θα δούμε στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», την Κυριακή, στις 22:30:

Επεισόδιο 4 – «Κοινή γνώμη»

Τρεις μήνες μετά τη δίκη, η υπόθεση του Φίλιππου εξακολουθεί να διχάζει, αν και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αρχίζει να υποχωρεί. Η δημοσιογράφος Μάρα Κοτρώνη, αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει την έρευνά της, αναζητά τον μυστηριώδη αποστολέα του ηχητικού μηνύματος που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Οι προσπάθειές της την οδηγούν σε ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με την Εύα και γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα έχει αποκαλύψει. Την ίδια στιγμή, η Άννα και ο Φίλιππος έρχονται ολοένα πιο κοντά, αφήνοντας πίσω τους τη δικαστική περιπέτεια. Μια νέα αποκάλυψη, όμως, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

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Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Κων/νος Ζαμάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA