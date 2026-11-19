Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, με θύμα μια 61χρονη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου μέσα στο σπίτι της, στο Θησείο. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο δράστης φέρεται να τη στραγγάλισε, κλείνοντάς της το στόμα με τα χέρια του. Η άτυχη γυναίκα έφερε εκτεταμένα τραύματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ διαπιστώθηκε και κάκωση στον θώρακα.

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Δεν είχαν ακούσει τίποτα οι γείτονες

«Είναι πολύ καιρό άρρωστη. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τους γνώριζα γιατί είχα μαγαζί εδώ, ένα βιβλιοπωλείο και ήταν πελάτες μου. Είμαστε 40-45 χρόνια εδώ. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είναι ήσυχη πολυκατοικία είναι. Εμένα μου το είπε μια γειτόνισσα ότι σκότωσαν μία γυναίκα, ούτε εκείνη ήξερε ποια ήταν. Έπεσα από τα σύννεφα όταν το άκουσα. Τι να πω; Στα καλά καθούμενα; Εγώ τόσα χρόνια δεν είδα καβγά. Εκείνη δεν έβγαινε και τόσο από το σπίτι», δήλωσε ένας γείτονας.







Σοκαρισμένοι δηλώνουν από την εξέλιξη αυτή οι γείτονες λέγοντας ότι είχαν να δουν χρόνια την γυναίκα.

Η στιγμή της σύλληψης

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο δράστη εντός του διαμερίσματος, όπου αρχικά έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης φέρεται να δήλωσε: «Ελάτες, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της. Σε βίντεο του Orange Press καταγράφηκε η στιγμή που ο γυναικοκτόνος, με χειροπέδες στα χέρια οδηγείται από τους αστυνομικούς στο περιπολικό.





Το χρονικό

Το χρονικό της φρίκης εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.