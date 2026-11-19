Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τελείως αντιδημοκρατική» την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστηρίζει πως η απομάκρυνσή του από την εξουσία θα επιφέρει χάος

Σε συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα στο MEGA news 104,6, ο Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε «τελείως αντιδημοκρατική» την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστηρίζει πως η απομάκρυνσή του από την εξουσία θα επιφέρει χάος. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν πάει για υπουργεία, πάει για πρόγραμμα», διευκρινίζοντας πως το κόμμα θα επιδιώξει προγραμματικές συναντιλήψεις, ενώ διαφορετικά θα διατηρήσει τον ρόλο της αντιπολίτευσης.

Σχετικά με την προοπτική τρίτης εκλογικής αναμέτρησης, ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε ότι η παράταξη έχει τη δυνατότητα να διαφυλάξει την πολιτική της αυτονομία. Κατά την εκτίμησή του, το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως «ανάχωμα» στις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες κατηγόρησε πως δεν έχουν διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος.

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Διεύρυνση και μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου

Αναφορικά με την επάνοδο στελεχών που είχαν ασκήσει έντονη κριτική στο παρελθόν, ο κ. Παπανδρέου απέφυγε τις ονομαστικές αναφορές. «Αυτό που θέλω σε μια οποιαδήποτε πολιτική διεύρυνσης είναι να υπηρετούνται οι αξίες αυτού του κόμματος. Και εκεί θα κριθούν όλοι, θα κριθούμε όλοι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αφοσίωση στις αρχές της παράταξης υπερτερεί παλαιότερων συνθηκών.

Όσον αφορά την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, ο ίδιος εκτίμησε πως το κύριο ζητούμενο δεν είναι η κατανομή κυβερνητικών θέσεων, αλλά η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης και του παραγωγικού μοντέλου. «Πιο σημαντικό είναι να φτιαχτούν θεσμοί που θα σέβονται το βιός του ελληνικού λαού, που θα, που θα υπηρετούν το κοινό καλό και όχι τους λίγους και τους ολιγάρχες», ανέφερε. Καταλήγοντας, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμπράξει με δυνάμεις που θεωρούν το κράτος «λάφυρο», επιμένοντας ότι το κόμμα αποτελεί το μόνο ανάχωμα στην πελατειακή και κλεπτοκρατική λογική που, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να πλήττει την ελληνική κοινωνία.