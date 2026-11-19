Αίσθηση προκαλεί η νέα αίτηση ευρεσιτεχνίας της Sony για σύνδεση διαφημίσεων με την απελευθέρωση αρωμάτων στην καμπίνα μέσω συστήματος που χρησιμοποιεί κάμερα

Στο μέλλον η τεχνολογία των αυτοκινήτων θα ανέβει πολλά επίπεδα παραπάνω, πέρα από την φαντασία και πολύ κοντά στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας (που μάλλον τις έχουν ξεπεράσει). Όπως το αυτοκίνητο που πετάει, που ήδη παρουσιάστηκε από την Tesla, όσο αμφισβήτηση και αν έχει δεχθεί το συγκεκριμένο μοντέλο που άνοιξε τα φτερά του και προσγειώθηκε όπως ένα αεροπλάνο. Η τεχνολογία θα βάλει σε σκέψεις του οδηγούς του μέλλοντος αν πρέπει να έχουν τόσες εφαρμογές μέσα στο αυτοκίνητο τους, αφού επικριτές αρχίζουν να αντιδρούν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την αυτόνομη οδήγηση χάνεται η ουσία της οδήγησης, το πάθος πίσω από το τιμόνι! Σαφώς, τα συστήματα υποβοήθησης έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδηγών, τόσο με αυτά που φρενάρουν μόνα τους όταν αντιληφθούν τον κίνδυνο, όσο και με αυτά που συστήνουν τον οδηγό να ξεκουραστεί όταν διαπιστώσουν ότι τον …παίρνει ο ύπνος.

Πάντως, αίσθηση έχει προκαλέσει η νέα τεχνολογία της Sony, με μια νέα αίτηση ευρεσιτεχνίας που εξετάζει τη δυνατότητα σύνδεσης των διαφημίσεων με την απελευθέρωση συγκεκριμένων αρωμάτων στο εσωτερικό των οχημάτων.

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Δηλαδή, θα περνάς έξω μια διαφημιστική πινακίδα ενός καταστήματος όπως σουβλατζίδικου και η νέα εφαρμογή της Sony, που συνδυάζεται από μια εξωτερική κάμερα. Στη συνέχεια, το σύστημα αναζητά τη συγκεκριμένη διαφήμιση σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει καταχωριστεί κάποιο σχετικό άρωμα.

Σε αυτό θα συμβάλει και το σύστημα πλοήγησης σε συνδυασμό με το GPS, όπου με γνώμονα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τα ειδικά δοχεία αρωμάτων θα απελευθερώνουν την αντίστοιχη μυρωδιά στην καμπίνα.

Άλλη μια μελλοντική τεχνολογία που ετοιμάζει η Mercedes είναι αυτή της προβολής πληροφοριών, οι οποίες επιτρέπουν μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντός του. Στο πλαίσιο αυτό, στοιχεία οθόνης τεχνολογίας LED ενσωματώνονται απευθείας στα κρύσταλλα του οχήματος. Έτσι, όταν χρειάζεται, μπορούν να εμφανίζονται επιλεκτικά στο πίσω παρμπρίζ προειδοποιητικές ενδείξεις, σύμβολα ασφαλείας ή πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορία. Όταν δεν προβάλλεται κάποιο περιεχόμενο, τα στοιχεία της οθόνης, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο σύνθετο υλικό του κρυστάλλου, παραμένουν σχεδόν αόρατα, εναρμονισμένα με τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

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Αντί για τις συμβατικές οθόνες, εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης επιφανειών που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες.

Πάντως, η Hyundai θέλει να κάνει τις φωνητικές εντολές πιο απλές μέσα στο αυτοκίνητο που πλέον δεσπόζουν στα σύγχρονα αυτοκίνητα πιο απλές. Ειδικότερα, η κορεάτικη φίρμα θα βάλει στα μελλοντικά της μοντέλα μια εφαρμογή που θα απλοποιεί τις φωνητικές εντολές πιο εύκολες και με λιγότερες λέξεις. Θα μπορεί να το επιτύχει αυτό με τη χρήση των χεριών, όπου ο οδηγός θα δείχνει το παράθυρο και θα αναφέρει μόνο «Άνοιξε το!».











Το σύστημα θα μπορεί να διακρίνει από που προέρχεται η φωνή αν είναι του οδηγού ή του συνοδηγού και στη συνέχεια να αναζητά την αντίστοιχη χειρονομία στην ίδια περιοχή. Η πατέντα περιγράφει ακόμη τρόπους αναγνώρισης του χεριού ανάλογα με την απόσταση, τη θέση αλλά και το μέγεθός του στην εικόνα της κάμερας.

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Παρατραβηγμένες εφαρμογές, που ίσως να μην εφαρμοστούν αν επικρατήσει η γνώμη ότι τα ταμπλό των αυτοκινήτων πρέπει να αλαφρώσουν και να γίνουν πιο απλά. Οι πολλαπλές εφαρμογές έχουν φέρει μπελάδες στους οδηγούς, τους αποσπούν την προσοχή και τα ατυχήματα εξαιτίας αυτών έχουν αυξηθεί ραγδαία. Κοινώς, η χρήση τους είναι τόσο επικίνδυνη όσο αυτής της χρήσης των smartphone. Ίσως στο μέλλον, η χρήση των οθονών να μπει στο στόχαστρο αυστηρών ποινών του ΚΟΚ. Εκτός και αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέψουν γρήγορα στα φυσικά κουμπιά και κάνουν τη ζωή των οδηγών πιο εύκολη.