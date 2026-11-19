Η επιβάτιδα Κατερίνα Αντωνοπούλου κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη ότι η άφιξη των ασθενοφόρων στο σημείο όπου βρισκόταν, από την πλευρά των αγρών, καθυστέρησε σημαντικά

Η Κατερίνα Αντωνοπούλου, επιβάτιδα στο δεύτερο βαγόνι του Intercity, ήταν η πρώτη αυτόπτης επιβάτης που κατέθεσε την Πέμπτη (19/11) στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, η οποία συνεχίζεται στη Λάρισα.

Η κ. Αντωνοπούλου περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης λέγοντας: «Το τρένο άρχισε να ταρακουνιέται και κοιταχτήκαμε τρομαγμένοι. Έσβησαν τα φώτα, έπεσα με φόρα στο έδαφος. Επικρατούσε το απόλυτο χάος».

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Λίγες ώρες πριν από τη σύγκρουση, καθώς ο γάτος της ήταν ανήσυχος, περπατούσε μεταξύ του πρώτου βαγονιού, του κυλικείου και του δικού της βαγονιού για να τον ηρεμήσει. Όπως κατέθεσε, τότε γνώρισε για πρώτη φορά κάποια από τα άτομα που αργότερα έχασαν τη ζωή τους, όπως τις αδερφές Πλακιά, την Εριέττα Μόλχο, τη Φραντσέσκα Μπέζα και τη Μάρθη Ψαροπούλου.

Έψαχνε τον γάτο της και βοηθούσε άλλους επιβάτες – Κατάφερε να βγει από σπασμένο παράθυρο

Μετά τη σύγκρουση, η κ. Αντωνοπούλου παρέμεινε στο βαγόνι της αναζητώντας τον γάτο της και βοηθώντας άλλους επιβάτες. Όταν η φωτιά έγινε ιδιαίτερα έντονη και πλησίαζε, αποφάσισε να βγει από το βαγόνι μέσω ενός σπασμένου παραθύρου, πέφτοντας στο έδαφος και τραυματίζοντας τον αγκώνα της.

«Καθυστέρησαν τα ασθενοφόρα από την πλευρά των αγρών»

«Το χάος ήταν ακόμα μεγαλύτερο έξω από το βαγόνι», κατέθεσε, περιγράφοντας πως με τη βοήθεια δύο επιβατών, αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, απομάκρυναν από τη φωτιά τον Ρομπέρτο Ντρίστι και έδεσαν το πόδι της Ντίνας Μαγδαλιανίδη. Υπογράμμισε ότι η άφιξη των ασθενοφόρων στο σημείο όπου βρισκόταν, από την πλευρά των αγρών, καθυστέρησε σημαντικά. «Αυτό το έγκλημα ήταν αναμενόμενο», ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της.

Σε ερώτηση της προέδρου για το αν η αμαξοστοιχία έκανε στάση μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, απάντησε: «Όχι, δεν θυμάμαι στάση».

Οι καταθέσεις των επιβατών-αυτοπτών μαρτύρων συνεχίζονται.