Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία σε κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027

«Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συμπροήδρευσαν στη Λευκωσία της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου Ελλάδας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Οι δύο ηγέτες επανεπιβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό Κύπρου και Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισαν τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας».

Πρόσθεσε ότι: «Επιπρόσθετα, χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας: την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία». Είπε επίσης ότι η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, σε ημερομηνία και με θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.

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Στο μεταναστευτικό, την αγορά εργασίας, τη στήριξη των οικογενειών και τις διεθνείς επαφές του πρωθυπουργού επικεντρώθηκε στη συνέχεια η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία, με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Ρουάντα και την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027. Όπως τόνισε, κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, ως βασικού πυλώνα μιας αξιόπιστης μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και η αντιμετώπιση του κενού που παρατηρείται στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της δράσης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών. Διευκρίνισε ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς και με το δίκαιο της Ρουάντα, διασφαλίζοντας τις εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αφορά αποκλειστικά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα συμμετέχοντα κράτη, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης και οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ούτε διαθέτουν άλλο νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην κοινωνία της Ρουάντα ή η οικειοθελής επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα όπου μπορούν να διαμείνουν νόμιμα. Στις συζητήσεις συμμετέχει ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τεχνική υποστήριξη παρέχουν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με στόχο τη διασφάλιση των διεθνών εγγυήσεων προστασίας και της ακεραιότητας των συστημάτων ασύλου.

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Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στην Ουάσιγκτον, όπου σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου αναδείχθηκε η πρόοδος της ελληνικής αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως σημείωσε, στις συζητήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, καθώς και οι πολιτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού. Το διεθνές ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, επιβεβαίωσε την αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δεύτερη φάση του προγράμματος vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, η οποία ξεκίνησε με αύξηση κατά 10% της αξίας των ενισχύσεων και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη επιδότηση. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η αύξηση εφαρμόστηκε αυτόματα και στα vouchers που είχαν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταργήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες, σε συνέχεια της αντίστοιχης περσινής ρύθμισης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτόματα σε πλήρους αξίας, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν πλέον τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Βερολίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, την οποία διοργανώνουν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ.

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Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμπροέδρευσαν, στη Λευκωσία, της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό Κύπρου και Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισαν τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

Επιπρόσθετα, χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Η Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας: την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία.

Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, σε ημερομηνία και με θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.

Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στη δημιουργία κέντρου επιστροφής στη Ρουάντα, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη διαμόρφωση μιας ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρουάντα και αυτών των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, ως βασικού πυλώνα μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κενού στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της δράσης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι πλήρως συμβατό με το ενωσιακό, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εγγυήσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα αφορά, αποκλειστικά, υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης, χωρίς να δικαιούνται διεθνή προστασία ή να διαθέτουν άλλο νόμιμο δικαίωμα παραμονής.

Παράλληλα, θα προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής τους στην κοινωνία της Ρουάντα ή οικειοθελούς επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα στην οποία μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν νόμιμα.

Στις συζητήσεις συμμετέχει ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική συνδρομή παρέχουν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των διεθνών εγγυήσεων προστασίας και της ακεραιότητας των συστημάτων ασύλου.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, την ενίσχυση των επιστροφών και την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων.

Η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αναδείχθηκαν σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον, στις οποίες συμμετείχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Στις συζητήσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβάλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς και οι πολιτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού.

Το έντονο διεθνές ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Με αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράμματος.

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Παράλληλα, καταργήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες. Αυτή η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Σημειώνεται πως τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται, αυτομάτως, σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα μεταβαίνει στο Βερολίνο, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, που οργανώνουν ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ».