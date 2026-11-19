Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διαβεβαίωσε πως οποιοδήποτε ενδεχόμενο σχέδιο πίσω από την αποχώρηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα θα αποτύχει

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εξέφρασε τη θλίψη του κόμματος για την παραίτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη θα προχωρήσει. Και είναι λυπηρό το ότι δεν θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό όσοι συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια. Το μόνο το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου. Το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχει» δήλωσε ο κ Μάντζος.

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