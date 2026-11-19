Σε μια ιστορική δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Βίνσεντ βαν Γκογκ άλλαξε χέρια έναντι του αστρονομικού ποσού των 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον Ολλανδό καλλιτέχνη.

Το έργο με τίτλο «Chataigniers en fleurs» (Καστανιές σε άνθιση), το οποίο δημιουργήθηκε το 1890 στη γαλλική πόλη Οβέρ-σιρ-Ουάζ, ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο κορυφαίο ρεκόρ των 117,2 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειωθεί το 2022. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως το πολυτιμότερο έργο τέχνης που έχει βγει σε δημοπρασία για τη φετινή σεζόν.

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Πίσω από τη λαμπερή πώληση, ωστόσο, κρυβόταν μια σύνθετη νομική διαμάχη που σχετίζεται με το σκοτεινό παρελθόν του πίνακα κατά τη ναζιστική περίοδο. Το έργο είχε αγοραστεί αρχικά στο Παρίσι το 1909 από τον Γερμανό εκδότη Σάμουελ Φίσερ, προτού περάσει σε άλλα χέρια δεκαετίες αργότερα. Οι απόγονοι της οικογένειας Φίσερ είχαν πρόσφατα εγείρει νομικές αξιώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι πρόγονοί τους αναγκάστηκαν να αποχωριστούν το αριστούργημα λόγω των διώξεων και των οικονομικών δυσκολιών της εποχής.

Τελικά, λίγο πριν από τη δημοπρασία, βρέθηκε η πολυπόθητη λύση. Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας ανάμεσα στους σημερινούς κατόχους του πίνακα και τους κληρονόμους των αρχικών ιδιοκτητών. Οι απόγονοι της οικογένειας Φίσερ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση των δυσκολιμένων που βίωσαν οι πρόγονοί τους, κλείνοντας με θετικό τρόπο ένα κεφάλαιο δεκαετιών.

Unseen in public in almost 60 years, Vincent van Gogh’s ‘Châtaigniers en fleurs’ set a new auction record for the artist when it sold for $190.4 million in the Sotheby’s New York sale room tonight. https://t.co/6WZdr69inz — Sotheby’s (@Sothebys) November 18, 2026