Την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, όχι μόνο για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, αλλά και για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων, καθώς και την παρακολούθηση της διαδρομής των προϊόντων από τον παραγωγό έως το ράφι, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. Όπως ανέφερε ο κ. Σπανάκης, το επόμενο διάστημα το υπουργείο θα προχωρήσει σε νέες και στοχευμένες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι «δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια», ενώ έκανε λόγο για συνεργασία και με άλλα υπουργεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα που καταγράφονται στην αγορά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για τις λεγόμενες «ελληνοποιήσεις», δηλαδή την περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως ελληνικά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο πλαίσιο της εκπομπής, αναφέρθηκε η περίπτωση πατάτας που εμφανίζεται ως προϊόν Νάξου, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. «Δέσμευση. Αύξηση των ελέγχων, εντατικοποίηση των ελέγχων, στόχευση για ελέγχους εκεί που έχουμε καταγγελίες», σημείωσε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι οι ανάγκες της αγοράς επιβάλλουν να γίνουν «και άλλα βήματα».

Για την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, με στόχο να καταγράφεται η διαδρομή των προϊόντων και να εντοπίζονται οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι έχει ήδη συγκροτήσει επιστημονική ομάδα στο υπουργείο, η οποία παρακολουθεί καθημερινά τις τιμές, προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα και να εντοπίζονται οι περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών, ενώ η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αναφερόμενος στο ελεγκτικό έργο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 33.000 έλεγχοι και έχουν εξεταστεί 25.250 καταγγελίες, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σε περίπου 13,1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ήδη εισπραχθεί το 98% των προστίμων που επιβλήθηκαν μέσα στο 2026. Τα πρόστιμα, όπως ανέφερε, αφορούν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικά με τα περιθώρια κέρδους, την προστασία των καταναλωτών και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω αύξηση των ελέγχων, με έμφαση στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες.

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Παρεμβάσεις για τις τιμές και το εορταστικό τραπέζι

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στις ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών, σημειώνοντας ότι σήμερα συμμετέχουν σε αυτές 1.140 κωδικοί προϊόντων σουπερμάρκετ, με μέση έκπτωση 7,1%. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους» πρόκειται να διευρυνθεί σε 25 κατηγορίες προϊόντων και, με την προσθήκη των παιχνιδιών, θα φτάσει τις 26 κατηγορίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, για ορισμένα προϊόντα προβλέπονται εκπτώσεις έως 25%, ενώ για το κρέας και τα γλυκά προανήγγειλε «γενναίες» μειώσεις ενόψει των εορτών. Στο πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» αναμένεται να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, προϊόντα όπως η φέτα, ενώ ο υφυπουργός αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών για τους επόμενους μήνες.

Ακρίβεια: διαφορετικό το κόστος, διαφορετική η αισχροκέρδεια

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να διαχωρίζονται οι αυξήσεις που συνδέονται με το πραγματικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων από τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Όπως ανέφερε, στις αυξήσεις του κόστους περιλαμβάνονται οι τιμές των καυσίμων, των μεταφορών και της ενέργειας. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι «άλλο το ότι αυξήθηκε το κόστος λόγω των καυσίμων και άλλο η αισχροκέρδεια», σημειώνοντας ότι για τη δεύτερη περίπτωση προβλέπονται αυστηροί και αυξανόμενοι έλεγχοι. Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των διαφορών στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καφέ, καθώς και το ενδεχόμενο προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα να διατίθενται στο εξωτερικό σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι στην εγχώρια αγορά. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο καταναλωτής διαθέτει επιλογές και μπορεί να συγκρίνει τις τιμές μεταξύ σουπερμάρκετ, λαϊκών αγορών και άλλων σημείων πώλησης, ενώ το υπουργείο, όπως είπε, θα συνεχίσει να αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

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Όπως ανέφερε, το υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεργαστεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά ζητήματα που αφορούν την αγορά, από τις ελληνοποιήσεις προϊόντων έως το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας. Παράλληλα, έκανε λόγο για θεσμικές λύσεις που θα αφορούν κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και γενικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα της αγοράς δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. «Γνωρίζουμε τα προβλήματα της αγοράς, θα λάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες και φυσικά σε έναν ανοιχτό διάλογο με πνεύμα συνεργασίας με όλους τους φορείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τον σχεδιασμό του υπουργείου για το επόμενο διάστημα.