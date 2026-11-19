Την Παρασκευή αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και οι δύο τελευταίοι διεθνείς παίκτες, ο Κινγκς Κάνγκουα και ο Φακούντο Πελίστρι

Με έξι διεθνείς να επιστρέφουν στο Κορωπί συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Ο Νίστρουπ είδε τους Ανδρέα Τετέι, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Ελμίν Ραστόντερ, Γιώργο Κάτρη, Σωτήρη Κοντούρη και Αντριάνο Γιάγκουσιτς να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

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Οι Πράσινοι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας, στην επιθετική ανάπτυξη και στην τακτική, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επιστρέψουν και οι δύο τελευταίοι διεθνείς, Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι.

Τιμά Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνη ο Παναθηναϊκός

Μια ξεχωριστή στιγμή θα προηγηθεί της κυριακάτικης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, καθώς η πράσινη ΠΑΕ αποφάσισε να τιμήσει δύο πρώην ποδοσφαιριστές της, τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο Τάκης Φύσσας, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.